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Ганна Семенович відкачала жир з підборіддя та рук: фото після операції

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 лютого, 15:07
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Пишнотіла зірка зізналася, що привести у ідеальну форму руки та підборіддя за допомогою спорту дуже довго й нудно. Тож вона вирішила лягти під ніж хірурга
Анна Семенович зробила ліпосакцію зони підборіддя та рук.
Анна Семенович зробила ліпосакцію зони підборіддя та рук. / Фото: ann_semenovich

Поки дружина Віктора Павліка лише думає над змінами у зовнішності, Ганна Семенович – діє. Зірка неодноразово говорила, що звертатиметься до пластичних хірургів, якщо побачить у цьому необхідність.

41-річна Семенович вирішила не вимотувати себе дієтами та спортом, а просто прийшла до лікаря на операцію. Вона зробила ліпосакцію проблемних зон – на підборідді та руках (так би мовити позбулася жиру одним махом). До речі, подібну операцію раніше робила і Дана Борисова.

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Зірка зізнається, що вона готує музичний подарунок для фанів і хоче представити його у чудовій формі.

Скріншот Instagram/ann_semenovich

Я вирішила трохи вдосконалити свою фігуру. Ви знаєте, що я дуже задоволена своїми формами і люблю своє тіло, але є місця, які мені захотілося трохи виправити. Лікар виконує ліпосакцію тіла з промальовуванням рельєфу, так само за допомогою цієї технології можна створити овал обличчя, позбутися другого підборіддя, як я й зробила, — поділилася артистка в Instagram.

За словами екс-солістки гурту "Блестящие", саме зони рук та підборіддя є досить проблемними не лише для неї, а й для багатьох жінок. І навіть постійні заняття спортом не дадуть бажаного результату.

Скріншот Instagram/ann_semenovich

Але завдяки операції, яку зробила в клініці, виглядатиму зовсім по-іншому. Жир, йди! Ідіть кільця Венери. Ви тепер не побачите у мене другого підборіддя по ТВ і не писатимете мені гидоти, – радіє співачка.

Скріншот Instagram/ann_semenovich

Також Ганна похвалила і комадну лікарів, які провели операцію. За її словами, тепер потрібно швидко відновитись і повертатись до роботи.

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Скріншот Instagram/ann_semenovich

Раніше Ганна зізналася, що зменшила груди. Вона пояснювала, що ходити з дев'ятим розміром було важко, тому вона наважилася залишити собі п'ятий. А от українська зірка Ганна Трінчер, навпаки, збільшила груди, чим активно хизується.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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