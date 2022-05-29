Скандал навколо Ірини Федишин все ніяк не вщухає / Фото: Колаж: Сьогодні
Після слів співачки, що "ЛГБТ – це великий гріх" на неї обрушилась хвиля хейту, якої вона, очевидно, не очікувала. Зокрема, Mеlovin, який є членом ЛГБТ-спільноти, обізвав Ірину Федишин "дурепою" та пригадав її "грішки".
Артистка не забарилась з відповіддю співакові. Федишин пояснила, що не засуджує жодну людину і лише висловила свою думку щодо ЛГБТ. Як зізналася зірка, їй просто неприємно спілкуватись на такі теми.
Ви вимагаєте толерантності до себе, натомість принижуєте людину, у якої інша думка. Гомосексуалізм – це важкий гріх! Подобається вам це чи не подобається – навчіться бути толерантними з людьми, які так вважають і керуються Біблією у житті, – заявила артистка.
Також Ірина Федишин відреагувала на хейт від тіктокера Олега Машуковського, який вирішив висміяти маленького сина артистки, зобразивши його представником ЛГБТ-спільноти у майбутньому.
Зокрема, блогер показав хлопчика через 15 років, одягненого у рожеве вбрання з хвостиком на голові на тлі ЛГБТ-параду. У ролику блогер танцює під пісню Федишин "Малесенькі долоньки". Артистка показала це відео у себе в Instastories.
Ваша "толерантність" і цькування взагалі пробила дно. Ось такий вигляд має булінг у соцмережах, – написала артистка.
Федишин додала, що блогер маніпулює підлітками, займається булінгом та нав'язує нетрадиційні погляди. Вона порадила батьками простежити, чи не підписані їхні діти на нього.
Наостанок зірка побажала представникам ЛГБТ-спільноти, щоб у їхньому житті теж були маленькі долоньки і вони відчули радість батьківства.
Раніше ми писали про те, як, намагаючись погасити хейт від "Євробачення", Федишин вдалося роздмухати скандал з ЛГБТ.