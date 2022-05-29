Скандал навколо Ірини Федишин все ніяк не вщухає / Фото: Колаж: Сьогодні

Після слів співачки, що "ЛГБТ – це великий гріх" на неї обрушилась хвиля хейту, якої вона, очевидно, не очікувала. Зокрема, Mеlovin, який є членом ЛГБТ-спільноти, обізвав Ірину Федишин "дурепою" та пригадав її "грішки".

Артистка не забарилась з відповіддю співакові. Федишин пояснила, що не засуджує жодну людину і лише висловила свою думку щодо ЛГБТ. Як зізналася зірка, їй просто неприємно спілкуватись на такі теми.

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Ви вимагаєте толерантності до себе, натомість принижуєте людину, у якої інша думка. Гомосексуалізм – це важкий гріх! Подобається вам це чи не подобається – навчіться бути толерантними з людьми, які так вважають і керуються Біблією у житті, – заявила артистка.

Скриншот Instastories

Також Ірина Федишин відреагувала на хейт від тіктокера Олега Машуковського, який вирішив висміяти маленького сина артистки, зобразивши його представником ЛГБТ-спільноти у майбутньому.

Зокрема, блогер показав хлопчика через 15 років, одягненого у рожеве вбрання з хвостиком на голові на тлі ЛГБТ-параду. У ролику блогер танцює під пісню Федишин "Малесенькі долоньки". Артистка показала це відео у себе в Instastories.

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Ваша "толерантність" і цькування взагалі пробила дно. Ось такий вигляд має булінг у соцмережах, – написала артистка.

Скриншот Instastories

Федишин додала, що блогер маніпулює підлітками, займається булінгом та нав'язує нетрадиційні погляди. Вона порадила батьками простежити, чи не підписані їхні діти на нього.

Скриншот Instastories

Наостанок зірка побажала представникам ЛГБТ-спільноти, щоб у їхньому житті теж були маленькі долоньки і вони відчули радість батьківства.

Скриншот Instastories

Раніше ми писали про те, як, намагаючись погасити хейт від "Євробачення", Федишин вдалося роздмухати скандал з ЛГБТ.