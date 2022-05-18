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Феномен Федишин: як, гасячи хейт від Євробачення, роздмухати скандал з ЛГБТ

"Срачі" прилетіли
Олексій Сисоєв Олексій Сисоєв Креативний лідер Segodnya.ua
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18 травня, 15:20
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Співачка Ірина Федишин має не лише талант артистки, а й здібність розпалювати скандали навколо себе. Розбираємо цей "феномен" і те, що за ним стоїть, – в авторській колонці.
"Срачі" прилетіли до Ірини Федишин!
"Срачі" прилетіли до Ірини Федишин! / Фото: Колаж: Сьогодні

Ірина Федишин, яка кілька днів тому потрапила під хвилю хейту через "неправильне" голосування за Польщу на Євробаченні , спробувала виправдатися в інтерв'ю ютуб-блогеру Аліні Доротюк , але закопала себе ще більше.

Правда про оцінку Польщі на Євробаченні

Ірина не стала більше викручуватися і зізналася, що не давала польському учаснику 10 балів (як вона спочатку написала у своєму Інстаграмі), а поставила його на 10-е місце (з 25 учасників), просто "була на емоціях" і неправильно сформулювала. І, за її словами, "це не нуль балів".

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Справді, за правилами Євробачення, 10 місце отримує не 0, а 1 бал. Теж не густо, погодьтеся. Але з врахуванням оцінок інших наших суддів, Польща опинилася в "українському рейтингу" на 11-му місці, а це вже – чистий нуль. А з ним – гучний скандал

Федишин виправдовується тепер так: мовляв, голосувала не з політичних мотивів, а "за музику, за мистецтво"...

Але й це не все – Ірина так розбалакалася, що сама накидала на вентилятор нових какашок. При цьому не зрозуміла, що вентилятор дме в її бік. Або вдала, що не зрозуміла...

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Ірина Федишин на інтерв'ю з Аліною Доротюк.
Ірина Федишин на інтерв'ю з Аліною Доротюк.

"ЛГБТ не засуджую, але це великий гріх"

Коли Ірину запитали про те, як вона судила на конкурсі представників ЛГБТ-спільноти з огляду на те, що раніше вона, м'яко кажучи, не підтримувала секс-меншини, Федишин понесло:

Я абстрагувалася від цього. Незважаючи на те, що ЛГБТ-спільноту я не розумію, для мене це великий гріх.

На цьому моменті Ірина, мабуть, здогадалася, що набалакала зайвого і що не в Росії живе, спробувавши підстелити собі соломки, але підсунула дров у багаття:

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Але я цих людей не засуджую, бо це їхнє життя. І вони самі його руйнують. Ми всі відповідатимемо перед Богом... Я – духовна людина, і я чітко знаю, що це тяжкий гріх. Але кожен робить висновки, ми всі є різними. Ми не святі, всі грішать. Будь ласка, вам подобається руйнувати себе – руйнуйте...

У битві за європейські цінності ми забуваємо головну з них

Як ви розумієте, цей вентилятор зараз активно включився – і б'є по Ірині Федишин "неправедним" гнівом у всіх соцмережах.

Особливо "ароматний" потік хейту мчить з боку колег (а за сумісництвом – конкурентів), які не можуть пробачити Федишин її шалену популярність (в останні років 5 вона стала однією з найзатребуваніших артисток країни).

На вентилятор затято накидують навіть ті, хто колись виступав на Євробаченні за Росію, маючи при цьому український паспорт. Ну, ви зрозуміли…

Загалом, все це виглядає бридко. Особливо під час війни. Немов стоїш біля вигрібної ями, обдуваний смердючим "вітром" того самого вентилятора.

Ці хейтомети зараз скажуть: "Ми боримося за європейські цінності!" Відповім. Давайте згадаємо головну європейську цінність – можливість висловлювати свою думку та позицію.

Ось у Федишин така позиція. А у нас – інша. Ми різні. І не лише у сексуальних уподобаннях… Саме цим ми відрізняємось від нашого головного ворога.

P.S.

Насправді, хоч би що Федишин сказала з приводу ЛГБТ, їй би все одно прилетіло – від "грішників" або від "праведників". Але вона орієнтується на других, які складають кістяк її аудиторії.

Але все ж таки, як досвідчений і нескромний медійник, який поварився в українському шоу-бізнесі десяток років, наважуся припустити, що "феномен Федишин" до неподобства банальний: відсутність піар-чуйки та вміння правильно розставляти акценти для медіа. Через що нам згодовують те, що призводить до дурних скандалів.

Тому пропоную називати цей феномен просто: федішинг (від англ. Fedishing – годування).

До наступних "срачів"!

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Олексій Сисоєв
Олексій Сисоєв Креативний лідер Segodnya.ua

В журналістиці - з першого дня третього тисячоліття, коли був ще студентом-філологом. Працював репортером, креативним копірайтером, випусковим, шеф-редактором газет і сайтів. Більше 15 років досвіду на ринку реклами й комунікацій в українських ЗМІ. В команді сайту segodnya.ua - з листопада 2020 року. Займаюсь формуванням креативної візії видання. Відповідаю за розробку та впровадження спецпроектів.

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