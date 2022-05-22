Скандал продовжується! Melovin назвав Ірину Федишин дурницею за її "вс***е мнєніє" про ЛГБТ

Співак Melovin різко висловився на адресу Ірини Федишин після її гомофобних висловлювань і пригадав її гріхи з неоплаченою орендою та виступами за опозицію

Mеlovin згадав гріхи Ірини Федишин після її гомофобних висловлювань / Фото: instagram.com/melovin_official,

В українському шоу-бізнесі точиться гучний скандал. Після гомофобних висловлювань Ірина Федишин нарвалася на хвилю хейту від зірок та користувачів Мережі. Співачка у відповідь емоційно розкритикувала колег Олю Полякову, Анастасію Приходько та Melovin, чим підлила олії у вогонь!

Співак Melovin, який є членом ЛГБТ-спільноти, ще раз публічно принизив Федишина і пригадав її серйозні "гріхи".

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Коли людина прикривається релігією, каже, що вона за кохання...я не розумію, а за яке ти кохання? Чому ти маєш право говорити, що в інших немає кохання? Якщо вникати у гріхи Ірини Федишин, можна нарити дуже багато: і неоплачені оренди залів для концертів, та виступи нашої львів'яночки Федішин за опозиційної партії у 2018 році...але я не хочу падати до її рівня, – сказав співак в інтерв'ю "Слава+".

Артист упевнений, що публічна людина не може дозволити собі таких висловлювань, адже це, як мінімум, може бути образливим для її ж шанувальників.

Передай, щоб вона поставила свічку за здоров'я та за свій розум! – попросив Славу Дьоміна співак. – Вона дуже багато прикривається тим, що це її думка! Вс***е, нікому не потрібне мнєніє Іришки Федишин! Кому потрібна твоя думка?! Дурниця дурою, я не знаю!

Крім того, Melovin додав, що нормальної розмови та компромісу з Іриною на тему ЛГБТ не вдасться, адже вона, на думку співака, не хоче приймати іншу позицію.

Також сайт "Сегодня" підготував матеріал про те, як, намагаючись погасити хейт від Євробачення, Федішину вдалося роздмухати скандал з ЛГБТ.