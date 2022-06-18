Філіп Кіркоров вирядив доньку на випускний у пір'я та стрази. Фанати в шоці від пафосу (фото)

Донька Філіпа Кіркорова закінчила четверий клас

Філіп Кіркоров сам обожнює купатись у розкоші і ні в чому не відмовляє своїм дітям. Взимку він влаштував грандіозну вечірку в честь 10-річчя Алли-Вікторії, на яку запросив лише "обраних".

Цьогоріч Алла-Вікторія закінчила четвертий клас. Тож в навчальному закладі вирішили влаштувати бал для випускників. На заході з'явився сам "поп-король".

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Доньку Філіпа Кіркорова одразу було видно. Артист нарядив спадкоємицю в пишну білу сукню з довгими рукавами. Ну і куди ж без пір'я та стразів:)

Алла-Вікторія на випускному

Дівчинка з однокласниками

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Наш перший випускний! Алла-Вікторія на відмінно закінчила начальну школу. Тепер на нас чекає ще більш захоплюючий шлях у середній школі. Розплакався я сьогодні на святі. Все так зворушливо, мило, – написав Кіркоров, який сам з'явився на святі у пафосному вбрані.

Кіркоров був на святі доньки

Спочатку відбулася офіційна частина церемонії, а потім – справжній бал. Донька Кіркорова навіть виступила на сцені перед гостями і заспівала пісню композитора Євгена Крилатова "Прекрасное далеко". Артист розчулився та навіть почав рюмсати.

Скріншот Instastories

Фоловери вже встигли присоромити "поп-короля" за те, що він надто розпещує доньку:

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Дуже красива та розумна дівчинка. Але не одягайте ее в 30-річну мадам. Дайте побути дитиною, без пір'я.

Скріншот Instagram

Сукню в пір'ях дитині – жесть.

Скріншот Instagram

Коли твій тато Філіп Кіркоров, на сцену лише у пір'ях.

Скріншот Instagram

Нещасна дівчинка.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, у Філіпа Кіркова є двоє дітей – син Мартін та донька Алла-Вікторія. Багато шанувальників артиста вважають, що біологічною мамою дітей є бізнес-вумен Наталя Єфремова.