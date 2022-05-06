Філіп Кіркоров виправдався за свої танці на перевернутому хресті: це було важливо для сім'ї

Кіркоров спробував пояснити те, що сталося на сцені під час його ювілею. / Фото: instagram.com/kirkorovteam

Філіп Кіркоров спровокував справжній скандал через виступ на перевернутому хресті в Москві. Співака звинуватили в образі почуттів вірян. Ба більше, на нього навіть написали заяву у Генпрокуратуру.

Філіп Бедросович наскільки злякався хейту, що одразу ж вирішив вибачитися за свій невдалий номер. В Instagram співак спробував пояснити те, що сталося на сцені.

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Не думав, що когось зачеплю, і вже тим більше свідомо не планував образити чиїсь почуття своїм номером "Марія Магдалена", який увійшов до програми мого ювілею. З самого початку ця пісня була присвячена моїй мамі. День її відходу з життя через трагічну випадковість збігається з моїм днем ​​народження. Тому цю пісню було важливо включити до програми, важливо для мене, моєї родини, батька та моїх дітей, – висловився Кіркоров.

Філіп каже, що не вкладав у режисуру номера жодного зла чи блюзнірського наміру. За його словами, все що відбувалося на сцені – виключно фантазійна історія, яка не має на меті ображати релігію.

Для мене, як для віруючої людини, вкрай важливі та шановані релігійні святині. Тому, якщо я зачепив чиїсь почуття, приношу свої щирі вибачення, – покаявся співак.

Раніше ми писали про найшокуючі витівки Філіпа Кіркорова. У які скандали вляпувався одіозний поп-король – читайте у матеріалі.