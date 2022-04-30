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Драки, оскорбления и психушка: самые шокирующие выходки Филиппа Киркорова

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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30 апреля, 13:20
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Сегодня одиозному поп-королю российской эстрады – 55 и мы вспоминаем все скандалы с ним
ТОП скандалов с Филиппом Киркоровым
ТОП скандалов с Филиппом Киркоровым / Фото: youtube.com, Коллаж: Сегодня

Филипп Киркоров построил не только музыкальную карьеру, но и приобрел известность как один из самых скандальных и конфликтных артистов России. Неспроста ему запретили въезд в Эстонию на пять лет.

Певец может себе позволить резкое высказывание в адрес любого, спровоцировать скандал и даже не извиниться. Стоит ли говорить о том, что Киркоров поддержал оккупацию Крыма, выступил на путинском концерте в "Лужниках", и вообще с момента, когда Россия напала на Украину, никак не комментировал происходящее, но лишь недавно высказался о задержанном СБУ Медведчуке.

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Мы собрали самые громкие скандалы с участием Филиппа Киркорова в одном материале. Историю с розовой кофточкой пропускаем – ее, скорее всего, помнят все.

Драка на "Золотом граммофоне"

В далеком 2010 году на съемках музыкальной премии "Золотой граммофон" в Москве Киркоров поскандалил с режиссером-постановщиком Мариной Яблоковой. Певцу не понравилось, что во время репетиции его ослепил прожектор и Филипп психанул.

Яблокова подала иск в суд против Киркорова
Яблокова подала иск в суд против Киркорова

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Сперва Яблокова получила волну оскорблений от артиста, а после он накинулся на женщину с кулаками. Киркорова от режиссера оттащила, а через время певец объяснил свое поведение "приступом", который "случается два раза в год".

Марина Яблокова подала иск против Филиппа Киркорова, но позже исполнителю удалось с ней договориться и все обошлось без юридических разбирательств.

Обследование в психиатрической клинике

Избив Яблокову, Киркоров сбежал в Израиль и обратился в клинику, дабы обследоваться. Вероятно, с помощью медиков он хотел найти оправдание своему неадекватному поведению.

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Однако врачи "Тель-а-шомер" не нашли психических отклонений у поп-короля и отправили его назад в Россию. Но перед этим Бедросович прямо из палаты дал эксклюзивное интервью для телепередачи Андрея Малахова "Пусть говорят".

Драка с Шевчуком

Не только с женщинами может драться Филипп Киркоров. Однажды у него случилась перепалка с Юрием Шевчуком из "ДДТ". Последний опубликовал в Сети запись со звукорежиссерского пульта с концерта "Песня года", в которой было слышно, как на самом деле поют популярные артисты.

Юрий Шевчук разоблачил исполнителей, которые используют фонограмму
Юрий Шевчук разоблачил исполнителей, которые используют фонограмму / Фото: youtube.com

Среди прочих был записан и Филипп Киркоров, который не попадал в ноты, подпевая собственной фонограмме. Конечно, поп-короля это оскорбило и он отомстил Шевчуку.

Я ему просто в морду дал, когда увидел, и все. Причем даже ногой, по-моему. Я сидел в кресле в баре, он подошел, сказал какую-то гадость. Ну я ему пинок дал, он отлетел в барную стойку. На этом мое общение с Шевчуком закончилось на всю жизнь, – рассказал позже Киркоров.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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