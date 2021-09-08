Фільм Сєнцова "Носоріг" про бурхливі 90-х в Україні побачать у Венеції. Перший трейлер вражає (відео)

Кадри з фільму "Носоріг" Олега Сєнцова / Фото: Скріншот з YouTube

Український режисер Олег Сєнцов презентував трейлер свого нового фільму "Носоріг", зйомки якого почалися ще восени минулого року. У картині розгортається історія колишнього злочинця на прізвисько Носоріг, який згадує своє життя з самого дитинства. Сюжет заснований на реальних подіях 90-х в Україні, а світова прем'єра відбудеться вже 10 вересня в рамках секції "Горизонти" 78-го Венеційського кінофестивалю. Що відомо про фільм і чому він може зачепити зарубіжних глядачів – розповідаємо.

Перший український фільм про 90-ті

За словами режисера Олега Сєнцова, в українському кіно ще не знімали фільми про цей період. І хоча кінострічок про злочинне середовище і бандитів чимало, найбільше режисера цікавить людина: її вчинки, почуття і рішення.

"Носоріг" розповідає про молодого хлопця, який потрапляє в кримінальний світ. Герою доведеться зіткнутися з бійками, вбивствами, втратою сім'ї та іншими подіями, які призводять його абсолютно не туди, куди він очікував. Попри те, що жорстокість була нормою в 90-х, залишалася і надія, тому герой усвідомлює свої помилки минулого і намагається їх виправити.

Головні ролі зіграли: Сергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв і Аліна Зевакова.

Кадр з фільму "Носоріг" / Фото: Скріншот з YouTube

Режисер про стрічку

За словами Олега Сенцова, епоха 90-х – змінила всіх.

Це епоха, яка нас всіх змінила – перехід від Радянського Союзу до наших сучасних днів, але все ті виклики досі залишаються актуальними для нашого суспільства. В українському кіно ще не знімали фільми про ці часи, тому я вважаю, що важливо поговорити про це, заглянути в самих себе. Про бандитів ми бачили багато фільмів, але мене цікавить перш за все людина: що вона відчуває, чому діє саме так, чи може така людина змінитися... Адже немає поганих людей, є люди, які роблять погані вчинки, – сказав режисер і автор сценарію Олег Сєнцов.

Олег Сенцов / Фото: прес-служба

"Носоріг" створювався дев'ять років

Про фільм заговорили ще у 2012 році, коли проєкт і переміг у конкурсному відборі кінопроєктів Державного агентства України. Підготовки до зйомок почалися вже у 2013 році, але зняти фільм тоді не судилося: у 2014 році режисера незаконно заарештували й утримували в РФ. Робота над фільмом була припинена аж до 2019 року.

Тепер "Носоріг" не просто дійшов до великого екрана – прем'єра кінострічки відбудеться в конкурсній секції Венеційського кінофестивалю – "Горизонти". Венеціанський МКФ вважається одним з найбільш значущих кінофестивалів світу, і також виступає свого роду плацдармом для фільмів перед "Оскаром".

Фільм створювався в копродукції України, Німеччини та Польщі.

Дивіться трейлер фільму "Носоріг":

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