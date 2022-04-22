Florence + The Machine випустили кліп, знятий у Києві на Байковому цвинтарі (відео)

Гурт Florence + The Machine презентувала кліп, знятий українцями / Фото: youtube.com

Британська група Florence + The Machine випустила кліп на нову пісню Free, яку знімали в Києві. Режисеркою відео стала Отем де Вайлд, яка створила попередні два кліпи колективу також в Україні. Зйомками займалася київська студія Radioaktive Film.

Раніше ми писали, що Святослав Вакарчук випустив кавер на легендарну пісню та присвятив його Україні.

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На початку кліпу Florence + The Machine, опублікованого в YouTube, головні герої – відомий британський актор Білл Наї та співачка Флоренс – сидять на тлі петриківського розпису, який спеціально для відео створила художниця Катерина Коновалова.

Наприкінці відео з'являються титри, присвячені українській команді, яка працювала з Florence + The Machine:

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Знято 18 листопада 2021 року з українськими фільммейкерами та художниками, чия сяюча свобода ніколи не згасне.

У фінальній сцені кліпу Білл та Флоренс стоять навпроти модерністського крематорію Авраама Мілецького на Байковому цвинтарі.

Раніше український співак Віталій Козловський випустив пісню про війну, записану у Києві під звуки вибухів.