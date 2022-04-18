Крик душі українців: Козловський випустив пісню про війну, записану у Києві під звуки вибухів

Український співак сьогодні презентував особливу і дуже непросту пісню, яка відбиває наші нові реалії через російський напад на Україну

Віталій Козловський випустив пісню, яка зараз відгукується кожному українцю / Фото: скріншот

Українські артисти з початку військового нападу Росії на Україну всіляко намагаються наблизити нашу перемогу: одні роблять це зі зброєю в руках, інші – за допомогою волонтерства, публічної боротьби з фейками та рашистською пропагандою, а також свого голосу. Музика у цей непростий час є способом підтримки бойового духу та виходу болю, який кожен українець переживає зараз. Нова пісня Віталія Козловського також про війну.

Відомо, що Віталій Козловський, раніше присвячував зворушливі рядки покійному батькові, з самого початку війни залишається у Києві і саме тут, під постійні звуки сирен та вибухів, записав пісню "Інша весна".

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Про історію створення артист розповів таке:

Це повстанська пісня, її автори Йосип Струцюк та Вадим Гаркавій. Вона була написана у 1985 році і має дуже цікаву історію. Автори надихнулися на її написання після перегляду фотографій з Волині 40-50-х років. Там тоді йшли кровопролитні бої, а на фотографіях поряд із мужніми воїнами української повстанської армії – привітні та гарні дівочі обличчя. Вони не пошкодували своєї молодості та життя, щоб боротися за вільну Україну. І сьогодні рядки цієї пісні – у саме серце. Наші прекрасні люди, які планували жити, будувати, працювати, створювати сім'ї, народжувати дітей, мужньо стали на захист нашої України від кривавого окупанта.

Віталій Козловський / відеоскриншот

Відео знято у Києві, у місцях, де стискається серце – адже вони отримали найбільші ворожі удари у столиці. Це не відеокліп у звичному розумінні цього слова, це швидше оперативна хроніка, кожен кадр якої живий і чесний.

Руйнування жахливі. Без болю дивитись на це не можна. Неможливо повернути людей, яких немає. Ця відеоробота – це крик душі кожного українця та звернення до всього світу – бути небайдужими до цього геноциду та нашого горя,

– каже артист. Зібрали команду однодумців, що залишилися в місті. Знімали на маленьку портативну камеру, фотоапарат та телефон. Поки відбувався процес зйомки, підходили люди, які ділилися своїми непростими історіями.

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У відео показані щемні кадри розбитих будівель та зламаних людських життів.

Дивіться непростий кліп "Інша весна" Віталія Козловського.

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Текст пісні "Інша весна" Віталія Козловського

Чорні ночі в наші очі,

В наші зорі кулі свищуть.

Обіймає стан дівочий

Чорний дим од пожарища.

Нас весна не там зустріла

І не ті пісні співала.

Я стріляв, земля тремтіла,

Ти набої подавала.

Облітає цвіт калини,

Перепел замовк у житі...

Ще учора тут жили ми,

А сьогодні тут чужинці.

Нас весна не там зустріла

І не ті пісні співала.

Я стріляв, земля тремтіла,

Ти набої подавала.

В чорні ночі нам не спати

Із тривогами своїми.

Всіх кривавих окупантів

Проженемо з України.

Ми не вийдем з того бою,

Ми не станем на коліна.

Стали ми на смерть з тобою,

Щоб не вмерла Україна!

Нас весна не там зустріла

І не ті пісні співала.

Я стріляв, земля тремтіла,

Ти набої подавала.

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