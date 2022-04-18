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Крик душі українців: Козловський випустив пісню про війну, записану у Києві під звуки вибухів

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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18 квітня, 13:09
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Український співак сьогодні презентував особливу і дуже непросту пісню, яка відбиває наші нові реалії через російський напад на Україну
Віталій Козловський випустив пісню, яка зараз відгукується кожному українцю
Віталій Козловський випустив пісню, яка зараз відгукується кожному українцю / Фото: скріншот

Українські артисти з початку військового нападу Росії на Україну всіляко намагаються наблизити нашу перемогу: одні роблять це зі зброєю в руках, інші – за допомогою волонтерства, публічної боротьби з фейками та рашистською пропагандою, а також свого голосу. Музика у цей непростий час є способом підтримки бойового духу та виходу болю, який кожен українець переживає зараз. Нова пісня Віталія Козловського також про війну.

Відомо, що Віталій Козловський, раніше присвячував зворушливі рядки покійному батькові, з самого початку війни залишається у Києві і саме тут, під постійні звуки сирен та вибухів, записав пісню "Інша весна".

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Про історію створення артист розповів таке:

Це повстанська пісня, її автори Йосип Струцюк та Вадим Гаркавій. Вона була написана у 1985 році і має дуже цікаву історію. Автори надихнулися на її написання після перегляду фотографій з Волині 40-50-х років. Там тоді йшли кровопролитні бої, а на фотографіях поряд із мужніми воїнами української повстанської армії – привітні та гарні дівочі обличчя. Вони не пошкодували своєї молодості та життя, щоб боротися за вільну Україну. І сьогодні рядки цієї пісні – у саме серце. Наші прекрасні люди, які планували жити, будувати, працювати, створювати сім'ї, народжувати дітей, мужньо стали на захист нашої України від кривавого окупанта.

Віталій Козловський / відеоскриншот

Відео знято у Києві, у місцях, де стискається серце – адже вони отримали найбільші ворожі удари у столиці. Це не відеокліп у звичному розумінні цього слова, це швидше оперативна хроніка, кожен кадр якої живий і чесний.

Руйнування жахливі. Без болю дивитись на це не можна. Неможливо повернути людей, яких немає. Ця відеоробота – це крик душі кожного українця та звернення до всього світу – бути небайдужими до цього геноциду та нашого горя,

– каже артист. Зібрали команду однодумців, що залишилися в місті. Знімали на маленьку портативну камеру, фотоапарат та телефон. Поки відбувався процес зйомки, підходили люди, які ділилися своїми непростими історіями.

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У відео показані щемні кадри розбитих будівель та зламаних людських життів.

Дивіться непростий кліп "Інша весна" Віталія Козловського.

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Текст пісні "Інша весна" Віталія Козловського

Чорні ночі в наші очі,
В наші зорі кулі свищуть.
Обіймає стан дівочий
Чорний дим од пожарища.

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв, земля тремтіла,
Ти набої подавала.

Облітає цвіт калини,
Перепел замовк у житі...
Ще учора тут жили ми,
А сьогодні тут чужинці.

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв, земля тремтіла,
Ти набої подавала.

В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.

Ми не вийдем з того бою,
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв, земля тремтіла,
Ти набої подавала.

Також не пропустіть пісню Олександра Пономарьова "Україна переможе".

Нагадаємо, що вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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