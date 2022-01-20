Фото дня: брат Кейт Міддлтон показав, як відпочиває з дружиною та чотирилапими друзями

Джеймс Міддлтон показав нові фото з дружиною Алізе Тевене та домашніми улюбленцями. / Фото: Instagram/jmidy

Рідні герцогині Кембриджської все частіше тішать своїх прихильників: то Піппа Міддлтон вперше після тривалої перерви покрасувалась на світському заході, а це Джеймс показав атмосферні знімки з коханою Алізе Тевене та їхніми чотирилапими членами сім'ї.

Подружжя настільки весело проводило час разом з песиками на свіжому повітрі, що брат Кейт Міддлтон просто не зміг не поділитись з фоловерами у Instagram милими кадрами.

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Подружжя показало фанам, як вони відпочивають. / Фото: Instagram/jmidy

Ще Джеймс опублікував окреме фото з Алізе, яка романтично дивилась на свого чоловіка та посміхалась Незважаючи на похмуру погоду, в них був хороший настрій та приємні враження від релаксу на природі.

Джеймс та Алізе одружились торік. / Фото: Instagram/jmidy

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Ба більше, Міддлтон написав зворушливий текст, який присвятив (не дивно!) коханій дружині та песикам, без яких не уявляє свого життя!

У дописі Джеймс порозміркувував, що завжди вважав січень важким місяцем, особливо тоді, коли страждав клінічною депресією. Втім, зараз, на його думку, це час, коли всі ставлять нові цілі, встановлюють нові правила та прагнуть стати кращою версією себе.

Проте я встановив собі нову мантру, натхненну моїми собаками. Не витрачайте час на роздуми про те, що буде, або про те, що було. Минуле недосконале, майбутнє теж буде, але зараз ми можемо щось з цим зробити. Збираюся взяти собак на прогулянку пліч-о-пліч з дружиною, – написав брат герцогині.

Зазначимо, що Джеймс Міддлтон та Еліз Тевен прям таки обожнюю песиків. З ним пара проводять багато часу, чим постійно хизуються у соцмережах.

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Скріншот instagram/jmidy

Коротко про Джеймса Міддлтона та Еліз Тевен

11 вересня 34-річний брат Кейт Міддлтон одружився зі своєю 32-річною коханою. Відомо, що весілля готувалося в атмосфері суворої секретності. Святкування пройшло на Лазурному березі у Франції.

/ Фото: Getty Images

Пара познайомилася в 2018 році. Через рік Джеймс зробив пропозицію француженці. Вони планували зіграти весілля ще у 2020 році, але через COVID-19 довелося скасувати свято.

За даними ЗМІ, Кейт Міддлтон не пропустила весілля молодшого брата. Герцогиня Кембриджська разом із принцом Вільямом і дітьми стали гостями таємної церемонії.