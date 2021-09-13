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Брат Кейт Миддлтон женился на француженке – смотрите фото пары

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
13 сентября, 11:25
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34-летний Джеймс Миддлтон женился на своей возлюбленной 32-летней Ализе Тевене. Свадьба прошла во Франции
Брат Кейт Миддлтон женился во Франции
Брат Кейт Миддлтон женился во Франции / Фото: Instagram/jmidy

По данным СМИ Кейт Миддлтон не пропустила свадьбу младшего брата. Как пишет Page Six, Кейт Миддлтон вместе супругом принцем Уильямом и детьми стали гостями тайной церемонии.

Известно, что свадьба готовилась в обстановке строжайшей секретности. Торжество прошло на Лазурном берегу.

Мистер и миссис Миддлтон. Великобритания, Франция. Вчера я женился на любви всей моей жизни в окружении семьи, друзей и, конечно, нескольких собак в прекрасной деревне Борм-ле-Мимоза. Не передать словами, как я счастлив, – рассказал Джеймс Миддлтон и опубликовал фото с супругой.

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Джеймс Миддлтон и его супруга
Джеймс Миддлтон и его супруга / Фото: Instagram/jmidy

Пара познакомилась в 2018 году. Джеймс Миддлтон сделал предложение француженке Ализе Тевене еще в 2019 году. Они планировали сыграть свадьбу еще в 2020 году, но из-за COVID-19 пришлось отменить торжество.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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