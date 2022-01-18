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Молодша сестра Кейт Міддлтон із чоловіком прогулялися Лондоном: парочку не впізнати (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 січня, 12:09
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Світська левиця нарешті відновилась після других пологів. І ось після тривалої перерви сестра герцогині Кембриджської відвідала світський захід
Піппа Міддлтон разом з чоловіком відвідала світський захід.
Піппа Міддлтон разом з чоловіком відвідала світський захід. / Фото: Getty Images

Піппа Міддлтон, сестра якої в січні відзначила 40-річчя, разом зі своїм чоловіком Джеймсом Мэттьюзом з'явились у Королівському Альберт-Холі в Лондоні. Подружжя прийшло туди, щоб подивитися шоу всесвітньо відомої циркової трупи Cirque du Soleil.

Папараці не змогли прийти повз Піппи Мідлтон і зробили декілька фото світської левиці, які одразу ж поширились у Мережі.

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Для виходу у світ 38-річна Міддлтон обрала ефектний червоний шовковий комбінезон та туфельки-човники із замші на підборах і чорне пальто. В руках у світської левиці був червоний квадратний клатч. Із аксесуарів у неї були лише сережки. А ще Піппа зробила акуратну легку зачіску та ніжний вечірній мейк.

Піппа Міддлтон у червоному комбінезоні.
Піппа Міддлтон у червоному комбінезоні. / Фото: Getty Images

Як пишуть у американських ЗМІ, такий look зірка вже одягала у 2019 році. Ймовірно, вона наслідує свою старшу сестру, яка полюбляє з'являтись на заходах у старих речах.

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Піппа разом з Джеймсом.
Піппа разом з Джеймсом. / Фото: Getty Images

Втім, публіка більше звернула увагу не на стиль Міддлтон-молодшої, а на її зовнішній вигляд. Піппа виглядала прекрасно, здавалося ніби вона помолодшала років на п'ять, порівнюючи з її попередньою появою.

Нагадаємо, у червні папараці спіймали сестру Кейт Міддлтон під час прогулянки лондонськими вулицями. Фото Піппи налякали фанатів, адже на них жінка вигладала вкрай змученою та дуже постарілою.

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Піппа влітку.
Піппа влітку. / Фото: Getty Images

Проте деякі прихильники казали, мов жінка просто перевтомилась, бо ж вона виховує двох маленьких дітей – трирічного сина Артура та доньку Грейс Елізабет Джейн, якій було тоді лише чотири місяці.

Однак тепер, ймовірно, у Піппи відкрилось друге дихання і вона дбає не лише про сім'ю, а й про себе.

До слова, Піппа разом з Джеймсом підтримують близькі стосунки з королівською родиною. Ба більше, Єлизавета ІІ неодноразово запрошувала сестру Кейт погостювати у шотландському маєтку — Балморал.

Нагадаємо, з 20 травня 2017 року Піппа Міддлтон одружена з колишнім автогонщиком і менеджером хедж-фонду Джеймсом Меттьюзом. У подружжя є двоє дітей.

Піппа перебуває у шлюбі з Джеймсом майже п'ять років.
Піппа перебуває у шлюбі з Джеймсом майже п'ять років. / Фото: Getty Images

До речі, напередодні Нового року Кейт Міддлтон вперше публічно зіграла на фортепіано. Дивіться відео, як герцогиня Кембриджська грає на музичному інструменті.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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