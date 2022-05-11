Фото дня: принца Гаррі застали напівоголеним в Каліфорнії

Папараці поставили принца Гаррі у незручне становище / Фото: Getty Images,

До початку гри принц Гаррі, який продовжує курс психотерапії заради Меган Маркл, вирішив нанести на тіло сонцезахисний крем, аби не обгоріти. Для цього йому потрібно було підняти футболку.

Пильні фотожурналісти спіймали той момент, коли Гаррі оголив груди та живіт, а помічник наносив йому сонцезахисних крем на спину. Відповідні фото топлес внука Єлизавети ІІ швидко розлетілися Мережею.

Реклама

Онука Єлизавети ІІ застали майже топлес

Прихильники герцога Сассекського вже встигли оцінити його фігуру. Так, одні захоплюються статурою Гаррі, інші ж жартують, що йому варто ретельніше слідкувати за собою.

Зазначимо, що гра з поло відбулася в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. До початку матчу принц ще провів розминку разом з тренером. І звісно ж, кадри зарядки також потрапили в об'єктив папараці.

Реклама

Принц розминається перед матчем

Декілька днів тому принц Гаррі вже грав у поло у Санта-Барбарі. Тоді разом з ними була його дружина Меган Маркл. Вона спілкувалася з друзями та вболівала за чоловіка.

Гаррі разом з Меган на грі з поло у Санта-Барбарі

Реклама

До речі, Гаррі підписався на цілий сезон поло, але візьме перерву, щоб приїхати до Великої Британії на ювілей правління своєї бабусі.

Місяць тому принц Гаррі та Меган Маркл приїжджали до Нідерландів із робочим візитом. Це був перший їхній офіційний вихід у світ після тривалої паузи.