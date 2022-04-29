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Чтобы не потерять любимую? Принц Гарри продолжает курс психотерапии

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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29 апреля, 09:41
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Меган Маркл продолжает влиять на все аспекты жизни своего супруга
Меган Маркл мотивирует мужа работать над собой
Меган Маркл мотивирует мужа работать над собой / Фото: Getty Images

Ни для кого не секрет, что Меган Маркл имеет очень большое влияние на принца Гарри. Королевские эксперты вспоминают, как перед свадьбой она посадила своего жениха на суровую диету, благодаря чему тот похудел на 3 кг. Кроме здоровья физического, герцогиня также помогает мужу совершенствоваться ментально.

Недавно принц Гарри, ранее вступавшийся за Украину, пообщался с соучредителем LinkedIn Ридом Хоффманом в рамках подкаста Masters of Scale. Они говорили на тему психического здоровья. В частности герцог Сассекский отметил, что посещает психолога и уже заметил большую разницу в британском и американском подходах к терапии.

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Рид, ты абсолютно прав насчет культурных различий, они огромны. Здесь, в Калифорнии вы говорите, например: "Я попрошу своего психотерапевта позвонить вашему". В то же время в Великобритании это звучит так: "Какой психотерапевт? Чей психотерапевт? У меня нет психотерапевта. Я никогда не беседовал с психотерапевтом".

Так принц рассказал о своей самой большой детской травме.

Девяносто девять процентов людей на планете Земля страдают от той или иной формы утраты, травмы или горя. Неважно, сколько вам лет, но большинство из нас испытали многое из этого в юные годы, поэтому мы забыли об этом. Но тело не забывает, тело держит,

- говорит Гарри.

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Его мама Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. На тот момент принцу Гарри было всего 13 лет.

Принц Гарри готов на все ради супруги
Принц Гарри готов на все ради супруги / Фото: Getty Images

По словам принца, он не раз был готов сорваться в терапии, но сейчас у него есть большой стимул справиться со всеми своими проблемами: это жена Меган Маркл и двое их детей. Еще год назад он в интервью Опре говорил, что жена поддерживает герцога в его стремлении стабилизировать свое эмоциональное состояние и регулярно посещать терапевтические сеансы. И именно желание не потерять Меган и побудило его не прекращать консультации. Принц был уверен, что если не "вылечится и не исправится, то потеряет эту женщину".

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Напомним, недавно принца Гарри публично оскорбил отец Меган.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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