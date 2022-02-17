Фото розповнілого від хвороби Андрія Малахова потрапили до Мережі

У Мережу злили фото хворого на рак Малахова / Фото: Instagram

Шанувальники стурбовані станом Андрія Малахова, особливо після новин про те, що телеведучий проходить лікування від онкології у Німеччині.

На серйозне захворювання натякає і зовнішність Малахова, який останнім часом дуже погладшав і змушений носити перуку.

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Який зараз хворий Малахов показала у своєму Instagram-акаунті його дружина Наталія. У День закоханих пара разом із друзями відпочивала у ресторані. Наталя зняла відео з чоловіком, де видно, що Малахов сильно набрав вагу.

Скриншот – instagram.com/natashashkuleva

Крім того, фото розповнілого телеведучого опублікували в Telegram-каналі НеМалахов. Журналістам вдалося сфотографувати ведучого під час одного із заходів. Дивлячись на людину на фото, важко впізнати в ній зірку російського телебачення.

Фото – "НеМалахов"

Чутки про те, що Андрій Малахов серйозно хворий, стали поширюватися взимку цього року. Спочатку телеведучий став носити перуку, а потім став помітно і стрімко набирати вагу, чим дуже стурбував своїх фанатів.

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За однією з версій, у Малахова могло розвинутись онкологічне захворювання після омолодження стовбуровими клітинами. Також відомий продюсер Олеся Сазикіна розповіла про те, що телеведучого намагалися отруїти.