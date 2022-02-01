Його намагалися отруїти: відома продюсерка поділилася новими подробицями про здоров'я Малахова

Вже не перший тиждень у ЗМІ обговорюють стан здоров'я телеведучого Андрія Малахова

Продюсер Олеся Сазикіна розповіла про проблеми зі здоров'ям у Андрія Малахова / Фото: скріншот

Подейкують, що у Андрія Малахова онкологія. Чутки про хворобу з'явилися після того, як він почав носити перуки. Колишня подруга Малахова, продюсер Олеся Сазикіна сумнівається, що проблеми зі здоров'ям спричинили зміну іміджу телеведучого.

Навіть якщо Малахов користується на зйомках перукою, мені здається, це не має жодного стосунку до проблем зі здоров'ям. Це раніше тільки жінки-телеведучі морочилися щодо зовнішності. А зараз і багато чоловіків ходять до салонів краси і колють собі ботокс. Для більшої гламурності можуть і перука надягти, – сказала вона в розмові з журналістами "Експрес газети".

Олеся Сазикіна розповіла, що їй відомо про здоров'я Андрія Малахова / Фото: Instagram

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Олеся не вірить, що у Малахова рак. На думку продюсера, це просто чутки і спроба упіймати хайп. Сазикіна додала, що все ж таки про деякі проблеми зі здоров'ям у телеведучого вона чула.

Якийсь час тому лікарі виявили в його організмі підвищений вміст ртуті . Як відомо, пари цієї речовини надзвичайно отруйні. Припускали навіть, що таким чином намагалися його отруїти. І ця версія зовсім не така абсурдна, як може здатися на перший погляд

Як пояснила продюсер, у Малахова вистачає ворогів і йдеться не лише про зірок шоу-бізнесу.

Раніше ходили чутки, що проблеми зі здоров'ям у Андрія Малахова викликала процедура омолодження, яка занапастила Янковського та Абдулова.