Фронтмен Massive Attack організовує благодійний концерт, щоб допомогти Україні

Британська група Portishead вперше за сім років збереться разом на благодійному концерті на підтримку України / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/portisheadofficial

Фронтмен та засновник британського гурту Massive Attack – Роберт Дель Ная, який також є художником, намалював афішу для майбутнього концерту у місті Брістоль.

Гроші від продажу квитків підуть у фонд War Child – організації, яка надає допомогу постраждалим від війни в Україні.

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У концерті візьме участь відомий британський колектив Portishead. Гурт не виступав із 2015 року, повідомляє Рitchfork.

Ми дуже раді можливості підтримати народ України, виконавши кілька пісень на цьому заході, – заявили учасники Portishead.

Відомо, що 1200 квитків на благодійний концерт розіграють, а кожен учасник лотереї матиме доступ до прямої трансляції.

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Фронтмен Massive Attack створив афішу для благодійного концерту на допомогу українцям / Фото: universe.com

Окрім Portishead, на шестигодинному концерті зіграють IDLES, Billy Nomates, Katy J Pearson, Heavy Lungs та Wilderman.

За посиланням можна отримати доступ до трансляції шоу через донат.

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Вчора легендарний британський гурт Pink Floyd випустив пісню "Hey Hey Rise Up", записану з Андрієм Хливнюком. Кошти від продажу треку підуть на гуманітарну допомогу Україні.

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