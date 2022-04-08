Фронтмен Massive Attack організовує благодійний концерт, щоб допомогти Україні

Британська група Portishead вперше за сім років збереться разом на благодійному концерті на підтримку України / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/portisheadofficial
Фронтмен та засновник британського гурту Massive Attack – Роберт Дель Ная, який також є художником, намалював афішу для майбутнього концерту у місті Брістоль.
Гроші від продажу квитків підуть у фонд War Child – організації, яка надає допомогу постраждалим від війни в Україні.
У концерті візьме участь відомий британський колектив Portishead. Гурт не виступав із 2015 року, повідомляє Рitchfork.
Ми дуже раді можливості підтримати народ України, виконавши кілька пісень на цьому заході, – заявили учасники Portishead.
Відомо, що 1200 квитків на благодійний концерт розіграють, а кожен учасник лотереї матиме доступ до прямої трансляції.
Окрім Portishead, на шестигодинному концерті зіграють IDLES, Billy Nomates, Katy J Pearson, Heavy Lungs та Wilderman.
За посиланням можна отримати доступ до трансляції шоу через донат.
Вчора легендарний британський гурт Pink Floyd випустив пісню "Hey Hey Rise Up", записану з Андрієм Хливнюком. Кошти від продажу треку підуть на гуманітарну допомогу Україні.
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