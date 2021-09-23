Галина Безрук заявила про зраду чоловіка: нові подробиці і при чому тут Агата Муценієце

Нові подробиці про Артема Алексєєва і Агату Муценієце / Фото: instagram.com/agataagata, instagram.com/galina_bezruk

Галина Безрук не називала ім'я тієї самої актриси, а ось в Мережі припустили, що йдеться про колишню дружину Павла Прилучного – Агату Муценієце. Розповідаємо, чому у багатьох склалася така думка.

Звинувачення Галини Безрук

Акторка до останнього намагалася зберегти стосунки з чоловіком, поки не дізналася за допомогою його телефону, що він її давно зраджує.

Мій "люблячий" чоловік останні кілька років отримує аж ніяк не "дружню" підтримку у своєї старої знайомої, яка зовсім недавно була в дуже схожій ситуації, і на всю країну вимовлялися дуже гучні заяви про жіночу честь і чесність. Про те, як низько заводити романи з одруженими чоловіками і що вона ніколи б на це не пішла! – написала акторка

Галина Безрук розповіла про зради чоловіка і його алкоголізм / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Агата Муценієце і Артем Алексєєв університетський роман

Агата познайомилася з Артемом під час навчання у ВДІКу. Вони обидва прагнули стати успішними і і домогтися визнання. Подейкують, що вони зустрічалися кілька років. На момент знайомства з Павлом Прилучний на зйомках "Закритої школи" Агата якраз була в стосунках з Алексєєвим. Саме через службовий роман з колегою по серіалу Муценієце розлучилася з університетським коханням.

Агата Муценієце і Артем Алексєєв / Фото: gallery.ru

Агата Муценієце і Артем Алексєєв / Фото: Instagram

У своїх інтерв'ю актриса особливо не говорила про колишнього коханого.

Агата Муценієце і Артем Алексєєв зараз

Приводом для чуток, що йдеться саме про Агату, стали ще й лайки Алексєєва під постами колишньої дівчини. До речі, Агата і Артем не підписані одне на одного. У Instagram акторка ігнорує коментарі на цю тему.

/ Фото: Telegram-канал Неопра, блін

/ Фото: Telegram-канал Неопра, блін

/ Фото: Telegram-канал Неопра, блін

Розлучення Агати Муценієце

Агата Муценієце і Павло Прилучний познайомилися на зйомках "Закритої школи". Пара одружилася 2011 року. 2013-го у них народився син Тимофій, 2016 року – дочка Мія.

У лютому 2020 року пара оголосила про розставання.

Шлюборозлучний процес Агати і Павла привернув до себе увагу громадськості, але розрив стосунків дався акторам непросто. Особливо самій Агаті, яка заявила, що її ексчоловік зловживав алкоголем і застосовував насильство в сім'ї.

Актори Агата Муценієце і Павло Прилучний / Фото: instagram.com/agataagata

Влітку 2020 року російські ЗМІ повідомили про роман Павла Прилучного з акторкою, зіркою серіалу "Татусеві дочки" Мирославою Карпович.

Зазначимо, що після розлучення пари ходили чутки про зради Павла Прилучного. Офіційно актор в подібному не зізнався.

Агата в одному з інтерв'ю заявила, що вона ніколи не зраджувала своєму чоловікові за всі дев'ять років спільного життя.

Що відомо про Агату Муценієце

Агата Муценієце народилася 1989 році в Ризі, Латвія. Батько був барменом, а мати – кухарем в одному з ресторанів латвійської кухні.

Батько Агати помер, коли вона була ще зовсім маленькою. У актриси є дві старші сестри – Рената і Санта.

Акторською майстерністю Агата почала захоплюватися ще з самого дитинства, коли відвідувала театральну студію "Шкатулка".

Агата Муценієце / Фото: instagram.com/agataagata

Після закінчення школи дівчина працювала моделлю, знімалася в декількох країнах Європи.

Пізніше вона повернулася на батьківщину і поступила до Латвійського університету і стала вивчати китайську філологію. 2008 року Агата вирішила переїхати до Москви, поступивши на акторський факультет ВДІКу (майстерня О.Я. Михайлова). 2012 року закінчила університет з червоним дипломом.

Агата прославилася завдяки зйомкам у телесеріалі "Закрита школа", де, до речі, знімався і її ексчоловік Павло Прилучний.

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