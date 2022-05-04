Галкін та Пугачова продають свій замок у Росії – нові подробиці

У росЗМІ повідомляють, що будинок Галкіна та Пугачової виставлено на продаж / Фото: instagram.com/maxgalkinru, Скріншот з YouTube

Максима Галкіна в Росії називають зрадником через те, що він підтримує Україну і не мовчить про звірства рашистів. Концерти гумориста в РФ вже заборонені, рекламні контракти розірвані. А тепер журналістка Олена Жигалкіна, посилаючись на свої джерела, повідомила у себе в YouTube-каналі, що замок Галкіна та Пугачової у селі Грязь виставлений на продаж.

За інформацією журналістки, ціна розкішного маєтку стартує від десяти мільйонів доларів.

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Будинок дорогий. По-перше, там шість поверхів. На останньому — скляна підлога. А також там є басейн, кінотеатр, літній театр та шикарний сад.

Замок Алли Пугачової та Максим Галкіна / Фото: Скріншот з YouTube

До слова, чутки про продаж елітної нерухомості ширилися давно, але Галкін поки що жодних коментарів не дає.

Нагадаємо, нині Максим Галкін разом з Аллою Пугачовою та дітьми в Ізраїлі. За інформацією ЗМІ, зіркове сімейство живе в Кесарії, де мешкають відомі ізраїльські адвокати, телезірки. Пугачова та Галкін орендують будинок, де влаштувалися з дітьми Гаррі та Лізою.

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Раніше Маша Єфросиніна розповіла про телефонну розмову з Максимом Галкіним.