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Вибухи в Одесі, звірства у Бучі, малайзійський "Боїнг": Галкін назвав злочини Росії, поставивши справедливе питання

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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24 квітня, 12:44
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Чоловік Алли Пугачової продовжує відкрито засуджувати кривавий російський режим
Максим Галкін озвучив важливі питання
Максим Галкін озвучив важливі питання / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Гуморист і шоумен Максим Галкін – один із тих артистів у РФ, хто з першого дня засудив російське вторгнення в Україну. Вже 2 місяці він коментує те, що відбувається і видає своє обурення кривавим режимом, який розпочав війну в Україні. У день православного Великодня він також поставив низку важливих питань.

На своїй сторінці в Instagram чоловік Алли Пугачової, який збирається допомогти українським біженцям, записав відео, у якому поділився думками. Він не розуміє, як можна було напередодні Великодня, у день сходження благодатного вогню, випускати крилаті російські ракети до житлового будинку в Одесі і водночас молитися з патріархом Єрусалимським.

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Максим Галкін відкрито назвав злочини Росії, які вона заперечує.

У такій кількості страшних речей винна Росія і при цьому каже, що не винна. Звірства у Бучі – це не ми, малайзійський "Боїнг" – це не ми, Маріуполь зрівняли із землею – це не ми, до Одеси летить ракета – це ми, але не зовсім ми. Усі не ми. А ми чого там робимо?

Також не пропустіть добірку українських військових патріотичних пісень підтримки бойового духу.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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