Собчак про дії Путіна: Вирішив все це зробити у своїй манері

Усі уважно стежать за подіями в Україні. Популярна телеведуча активно коментує новини про вторгнення Росії

Ксенія Собчак прокоментувала вторгнення Росії на територію України / Фото: сайт Кремля, скріншот

Ксенія Собчак публікує у себе в Telegram-канал "Обережно, Собчак" відео з різних куточків України, де чути обстріли.

Телеведуча поділився своєю думкою про дії російського президента.

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Думаю, що Путін дуже довго хотів усе вирішити за допомогою Мінських угод. Але в результаті за*бався чекати і вирішив все це зробити у своїй манері ((

Раніше Ксенія Собчак попросила українців надсилати відео з вікон та з вулиць, якщо щось відбувається.

Давайте чесно показувати, що відбувається у вашій країні, не сподіваючись на нашу пропаганду, – написала телеведуча.

Скріншот: Telegram

Нагадаємо, вночі в Україні почали фіксувати вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна про початок спецоперації у нашій країні. Президент України Володимир Зеленський запровадив воєнний стан.

Раніше ми розповідали, в Україні запустили Telegram-бот на випадок надзвичайної ситуації