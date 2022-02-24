Собчак про дії Путіна: Вирішив все це зробити у своїй манері

Ксенія Собчак публікує у себе в Telegram-канал "Обережно, Собчак" відео з різних куточків України, де чути обстріли.
Телеведуча поділився своєю думкою про дії російського президента.
Думаю, що Путін дуже довго хотів усе вирішити за допомогою Мінських угод. Але в результаті за*бався чекати і вирішив все це зробити у своїй манері ((
Раніше Ксенія Собчак попросила українців надсилати відео з вікон та з вулиць, якщо щось відбувається.
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Давайте чесно показувати, що відбувається у вашій країні, не сподіваючись на нашу пропаганду, – написала телеведуча.
Нагадаємо, вночі в Україні почали фіксувати вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна про початок спецоперації у нашій країні. Президент України Володимир Зеленський запровадив воєнний стан.
Раніше ми розповідали, в Україні запустили Telegram-бот на випадок надзвичайної ситуації