Галкін висміяв Долину через використання фільтрів (фото)

Максим Галкін відповів на звинувачення у використанні фотошопу / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін активний користувач Instagram. Він часто публікує фото і відео з дітьми і дружиною. На цей раз гуморист запостив в Instagram селфі, на якому виглядає значно молодшим . Звичайно, уважні підписники звернули на це увагу.

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях деякі зазначили, що вони старіють, а Максим Галкін і Алла Пугачова тільки молодіють.

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Деякі в коментарях стали писати, що занадто багато фільтрів на фото, але гуморист не став ігнорувати ці повідомлення. Він згадав, як Лариса Доліна відповідає на звинувачення у використанні фотошопу.

Нагадаємо, російську співачку регулярно звинувачують у використанні фільтрів та фотошопу, але Лариса Доліна запевняє, що ніколи не обробляє знімки. Головним секретом своїх фото вона називає вміння правильно виставляти світло.

Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу, дивіться в сюжеті:

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