Гарік Харламов опинився в лікарні з температурою під 40: "Рік для мене розпочався не дуже"

Гарік Харламов розповів про своє самопочуття. / Фото: garikkharlamov

Гарік Харламов, який нещодавно ніжно привітав доньку з днем народження, зізнався прихильникам, що погано себе почуває, проте він не став озвучувати діагноз.

У Instagram гуморист опублікував фото, на якому він показав крапельницю та розповів, що у нього температура 39,6. Втім, без жартів Гаріка Харламова і тут не обійшлося.

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Жодного разу не було в мене посту з температурою 39,6. Це перший. Що в голову спадає при такій температурі? Та ось нічого, крім дивного бажання викласти це тут. Навіщо воно мені потрібне? Взагалі, не треба? Навіщо це зробив? 39,6. У 40 уже не викладеш. Хоча мені 40. І я виклав. Так все, марення пішло. Не хворійте, – поділився артист.

Скріншот instagram/garikkharlamov

У коментарях фани та колеги побажали Харламову якнайшвидшого одужання та повернення додому. Також деякі поцікавились у шоумена, чи у нього бувало не коронавірус:

Одужуй, Гарику!

Братуль, тримайся! Я тиждень із 39,6 пролежав.

Одужуй, ти ще потрібен програмі, "Давай одружимося".

Зазвичай мужики з температурою 37 вже помирають, ти як живий то.

Корона?

Скріншот instagram/garikkharlamov

Раніше Гарік Харламов натякнув фанатам, що у нього або ангіна, або грип. Втім, до конкретики артист вирішив не вдаватись. Він зазначив, що для нього новий рік почався невдало.

Скріншот instagram/garikkharlamov

Усі собаки в одному кадрі. Давно нічого не викладав. Тому дві причини. Перша причина — це я, а друга — вся твоя сім'я. Коротше. Першою причиною є той факт, що я захворів. Несподівано з'ясувалося, що окрім ковіда, на планеті залишилися ангіна і грип. Тож рік для мене розпочався не дуже. А судячи з новин, не лише для мене на жаль, – написав гуморист.

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