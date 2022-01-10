У Олени Проклової на тлі цькування через Табакова стався інсульт

З радянською та російською акторкою сталося нещастя – вона опинилася у лікарні, де їй діагностували інсульт

Олена Проклова у реанімації з інсультом. / Фото: kino-teatr.ru

Ще 9 січня Олена Проклова потрапила до лікарні у Москві. Відома артистка була госпіталізована після скарг на запаморочення та високий тиск. А коли ж лікарі провели спеціальне обстеження, то з'ясувалося, що кілька днів тому зірка перенесла інсульт.

Зараз Олену Проклову перевели до реанімації. Стан артистки медики оцінюють як середню тяжкість, повідомляє Telegram-канал "Звездач".

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Нагадаємо, ще в грудні Олена Поклова розповіла, що у віці 15 років стала жертвою сексуального домагання з боку одного з відомих радянських режисерів, який був значно старшим за неї. А от імені вона його спочатку не називала, та всі здогадалися, що мова йде про покійного Олега Табакова, повідомляє "Собеседник".

Згодом акторка заявила, що не хотіла звинувачувати Табакова в харасменті за його життя, "оскільки це все одно нічого не змінило б". Вона пояснила, що не називала імені режисера, тому що не вважала це за важливе.

А якби він був живий, хіба можна було щось виправити? Це б просто зіпсувало його останні дні тут. Я взагалі не називала імені, тому що це не має значення для мене. Я порушувала тему в цілому. Але в нас, як завжди, ягня винен, — висловлювалася Проклова.

Втім, акторка додала, що, незважаючи на харассмент з боку Табакова, вона відноситься до Олега Павловича з величезною вдячністю та любов'ю за всі позитивні моменти, які той приніс у її життя.

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Також Проклова зазначила, що поділилася такою відвертою історією для того, щоб показати, що не потрібно боятися розкривати правду.

Однак через деякий час Проклова зіткнулася з хвилею критики та десятками звинувачень з боку громадськості, митців та родичів знаменитого режисера.