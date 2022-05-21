Гаррі Стайлз, обійнявши прапор України, заспівав на концерті в США (відео)

Гаррі Стайлз виступив на сцені UBS Arena із українським прапором

Концерт Гаррі Стайлза відбувся в UBS Arena, що знаходиться в Елмонті, штат Нью-Йорк, США. Фанати артиста, які перебували у залі, принесли із собою прапор України. Очевидно, вони стояли зовсім поруч зі сценою, адже їм вдалося передати прапор Стайлзу.

Музикант взяв синьо-жовтий символ України та повісив собі на плече. Разом із ним артист ходив сценою під час виконання свого хіта Sign Of The Times.

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До речі, раніше Україну підтримав актор з "Ігри у кальмари" – мегапопулярного серіалу Netflix.

Пізніше фанати опублікували знімки, на яких Гаррі також зображений з прапором ЛГБТК+ – веселковим полотном, що є символом спільноти.

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Скріншот: Instagram

Гаррі Стайлз – відомий британський співак, автор пісень та актор. Гаррі Стайлз розпочав свою музичну кар'єру у 2010 році з участі у шоу The X Factor. Після того, як хлопець не досяг успіху у відборі вокального конкурсу, він разом з чотирма іншими учасниками шоу заснував бой-бенд One Direction, який згодом став одним з найуспішніших бой-бендів за весь час.

Раніше ми писали, що Річард Гір продав свій колекційний кабріолет за $31 000 заради України.