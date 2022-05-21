Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Зірка гучної "Ігри в кальмари" підтримав Україну в Каннах

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 травня, 10:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Актор Лі Чон Че, який виконав головну роль у серіалі "Гра в кальмара", продемонстрував свою підтримку Україні на Каннському кінофестивалі
Зірка "Ігри у кальмари" підтримав Україну
Зірка "Ігри у кальмари" підтримав Україну / Фото: Getty Images

Зараз у Каннах проходить один із найвідоміших та наймасштабніших кінофестивалів. Але цього року на заході говорили не лише про кіно, а й про війну в Україні. А президент Володимир Зеленський відкривав фестиваль.

На червоній доріжці свою підтримку українському народу висловив південнокорейський актор Лі Чон Че, який став зіркою гучного серіалу "Гра в кальмарі".

Реклама

Чон Че з'явився на фотосесії на честь південнокорейського фільму "Полювання" у костюмі молочного кольору, а головним акцентом у його образі стала хустка у синьо-жовтих відтінках. Таким чином актор висловив свою підтримку та солідарність Україні у війні з Росією.

Лі Чон Че підтримав Україну на Каннському кінофестивалі
Лі Чон Че підтримав Україну на Каннському кінофестивалі

Нагадаємо, що Каннський кінофестиваль розпочався 17 травня та триватиме до 28 травня. На ньому представлені різноманітні фільми з різних країн світу.

Реклама

Але не всім може бути можливість показати свій шедевр. Наприклад, російська журналістка Ксенія Собчак боїться, що фільм Серебренникова знімуть із Канського кінофестивалю через війну в Україні.

Раніше ми писали, що українська кіт Степан із Харкова став володарем престижної премії на блогерському фестивалі Каннах.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти