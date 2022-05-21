Зірка гучної "Ігри в кальмари" підтримав Україну в Каннах

Актор Лі Чон Че, який виконав головну роль у серіалі "Гра в кальмара", продемонстрував свою підтримку Україні на Каннському кінофестивалі

Зірка "Ігри у кальмари" підтримав Україну / Фото: Getty Images

Зараз у Каннах проходить один із найвідоміших та наймасштабніших кінофестивалів. Але цього року на заході говорили не лише про кіно, а й про війну в Україні. А президент Володимир Зеленський відкривав фестиваль.

На червоній доріжці свою підтримку українському народу висловив південнокорейський актор Лі Чон Че, який став зіркою гучного серіалу "Гра в кальмарі".

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Чон Че з'явився на фотосесії на честь південнокорейського фільму "Полювання" у костюмі молочного кольору, а головним акцентом у його образі стала хустка у синьо-жовтих відтінках. Таким чином актор висловив свою підтримку та солідарність Україні у війні з Росією.

Лі Чон Че підтримав Україну на Каннському кінофестивалі

Нагадаємо, що Каннський кінофестиваль розпочався 17 травня та триватиме до 28 травня. На ньому представлені різноманітні фільми з різних країн світу.

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Але не всім може бути можливість показати свій шедевр. Наприклад, російська журналістка Ксенія Собчак боїться, що фільм Серебренникова знімуть із Канського кінофестивалю через війну в Україні.

Раніше ми писали, що українська кіт Степан із Харкова став володарем престижної премії на блогерському фестивалі Каннах.