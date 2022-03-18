Газманов, Тіматі, Гагаріна: хто ще виступив на "антинацистському" концерті путіна з нацистською символікою?

Зірки-рашисти підтримали війну в Україні на концерті у Лужниках / Фото: Instagram

Поки в Україні триває кровопролитна війна з російською армією, путінські зірки збираються на великий концерт у "Лужниках", щоб відсвяткувати окупацію Криму та вторгнення на українські землі. Концерт-мітинг отримав назву "Кримська весна".

Микола Басков, Олег Газманов та інші знаменитості показали своє справжнє обличчя у соціальних мережах. На підтримку путінської диктатури вони вийшли на сцену.

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Зокрема, серед зірок-рашистів виявилися: Поліна Гагаріна, Тіматі, Микола Басков, Григорій Лепс, гурт "Любе", Микола Расторгує, Володимир Машков та інші.

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Варто зазначити, що ніхто з тих, хто виступав, не наважився публікувати відео з концерту у соцмережах. Але захід був не закритим, тому тепер їм ніяк не виправдатися.

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Нагадаємо, що у владі Росії переконані, що вони звільняють світ від нацистських окупантів. Тільки самі виступають під нацисткою символікою. Концерт путіна вже порівняли з мітингами Адольфа Гітлера.

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Не обійшлося і без проколів на цьому й такому провальному заході. Промову путіна перервали на самому початку, замість нього в ефірі заспівав Олег Газманов.

Раніше Андрій Макаревич пояснив росіянам, чому українцям не варто розповідати про "братні народи". Також Лія Ахеджакова закликає окупантів схаменутися.

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