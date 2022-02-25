Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Скандали Єгорової

Що з королевою?

План Бобула

Близнюки Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Микола Басков підтримав напад Росії на Україну: "Досить витирати ноги об Росію"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 лютого, 14:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський співак Микола Басков став на бік путінської агресії та підтримав вторгнення Російської Федерації на територію України
Микола Басков підтримав війну в Україні
Микола Басков підтримав війну в Україні / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

За останню добу багато російських знаменитостей підтримали українських колег і висловилися проти війни в Україні. Серед них Андрій Макаревич, Сергій Лазарєв і багато інших.

Проте знайшлися й ті, хто став на бік російського військового вторгнення в Україну. Так, співак Микола Басков у своєму Instagram-акаунті підтримав початок війни на українській території.

Реклама

Це миротворча операція, кінець геноциду та запобігання нападу на Росію. Це самозахист Росії та захист її союзників.
Далі терпіти вбивства російськомовних громадян та нарощування військової та заявленої ядерної інфраструктури, спрямоване на наше знищення, ми не маємо права. І досить витирати ноги об Росію, – написав Басков.

На його думку, війна з Україною допоможе уникнути кровопролиття на території Росії від рук США та НАТО. Крім того, артист заявив про те, що російська влада була змушена вжити таких жорстких заходів.

США та їхні союзники хочуть знищити нашу країну. Заяви про мирний характер НАТО є брехнею. Руки США та НАТО давно у крові жителів Сербії, Іраку, Лівії, Сирії. Їх ніщо не зупинило б у майбутньому і від кровопролиття в Росії, – висловився артист.

Українці, ми не самі, з нами весь світ. Нас уже підтримали багато культурних діячів із Заходу. Зокрема, Анджеліна Джолі висловила своє хвилювання, Джаред Лето закликав українців берегти себе. Також Віра Фарміга підтримала наш народ.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти