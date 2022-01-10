Золотий глобус-2022: хто став переможцем премії, яку називають репетицією Оскара

У ніч із неділі на понеділок у Лос-Анджелесі відбулася 79-а церемонія премії "Золотий глобус" . Цього року друга кіноподія після "Оскару" пройшла без червоної доріжки та гостей. Переможців оголосили онлайн. Розповідаємо, хто забрав нагороди.
Переможці премії "Золотий глобус-2022"
Найкраща драма:
- " Белфаст"
- "У руках пса" – переможець
- "Дюна"
- "Король Річард"
- "CODA: Дитина глухих батьків"
Найкращий мюзикл/комедія:
Далі по темі
- "Лакрична піца"
- "Вестсайдська історія" – переможець
- "Не дивіться нагору"
- "Сірано"
- "Тік-тік, бум!"
Найкраща акторка – драма:
- Леді Гага – "Будинок Gucci"
- Ніколь Кідман – "Бути Рікардо" – переможець
- Олівія Колман – "Незнайома дочка"
- Крістен Стюарт – "Спенсер"
- Джессіка Честейн – "Очі Теммі Фей"
Найкращий актор – драма:
- Махершала Алі – "Лебедина пісня"
- Хав'єр Бардем – "Бути Рікардо"
- Вілл Сміт – "Король Річард" – переможець
- Дензел Вашингтон – "Трагедія Макбета"
- Бенедикт Камбербетч – "Влада пса"
Найкраща акторка – мюзикл/комедія:
- Маріон Котіяр – "Аннетт"
- Дженніфер Лоуренс – "Не дивіться вгору"
- Рейчел Зеглер – "Вестсайдська історія" – переможець
- Емма Стоун – "Круелла"
- Алана Хаїм – "Лакрична піца"
Найкращий актор – мюзикл/комедія:
- Леонардо ДіКапріо – "Не дивіться нагору"
- Пітер Дінклейдж – "Сірано"
- Ентоні Рамос – "На висоті мрії"
- Ендрю Гарфілд – "Тік-тік, бум!" – мюзикл
- Купер Хоффман – "Лакрична піца"
Найкращий анімаційний фільм:
- "Лука"
- "Моя афганська сім'я"
- "Енканто" – переможець
- "Втеча"
- "Райя та останній дракон"
Краща пісня:
- Be Alive – "Король Річард"
- Dos Oruguitas – "Енканто"
- No Time to Die – "007: Не час помирати" – переможець
- Down to Joy – "Белфаст"
- Here I Am (Singing My Way Home) – "Респект"
Найкращий телесеріал – драма:
- "Гра у кальмара"
- "Люпен"
- "Спадкоємці" – переможець
- "Поза"
- "Ранкове шоу"
Найкращий телесеріал – комедія/мюзикл:
- "Велика"
- "Пси резервації"
- "Хитрості" – переможець
- "Тед Лассо"
- "Вбивства в одному будинку"
Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм:
- "Імпічмент: Американська Історія злочинів"
- "Ломка"
- "Мейр із Істтауна"
- "Підземна залізниця" – переможець
- "Прибиральниця. Історія матері-одиначки".
Повний список переможців можна переглянути тут .