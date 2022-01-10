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Золотий глобус-2022: хто став переможцем премії, яку називають репетицією Оскара

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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10 січня, 08:45
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У цьому премія "Золотий глобус" пройшла у дещо незвичайному форматі, а все через сплеск COVID-19 та швидке поширення штаму Омікрон
Названо переможців "Золотого глобуса-2022"
Названо переможців "Золотого глобуса-2022" / Фото: Getty Images

У ніч із неділі на понеділок у Лос-Анджелесі відбулася 79-а церемонія премії "Золотий глобус" . Цього року друга кіноподія після "Оскару" пройшла без червоної доріжки та гостей. Переможців оголосили онлайн. Розповідаємо, хто забрав нагороди.

Переможці премії "Золотий глобус-2022"

Найкраща драма:

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  • " Белфаст"
  • "У руках пса" – переможець
  • "Дюна"
  • "Король Річард"
  • "CODA: Дитина глухих батьків"

Найкращий мюзикл/комедія:

  • "Лакрична піца"
  • "Вестсайдська історія" – переможець
  • "Не дивіться нагору"
  • "Сірано"
  • "Тік-тік, бум!"

Найкраща акторка – драма:

  • Леді Гага – "Будинок Gucci"
  • Ніколь Кідман – "Бути Рікардо" – переможець
  • Олівія Колман – "Незнайома дочка"
  • Крістен Стюарт – "Спенсер"
  • Джессіка Честейн – "Очі Теммі Фей"

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Найкращий актор – драма:

  • Махершала Алі – "Лебедина пісня"
  • Хав'єр Бардем – "Бути Рікардо"
  • Вілл Сміт – "Король Річард" – переможець
  • Дензел Вашингтон – "Трагедія Макбета"
  • Бенедикт Камбербетч – "Влада пса"

Найкраща акторка – мюзикл/комедія:

  • Маріон Котіяр – "Аннетт"
  • Дженніфер Лоуренс – "Не дивіться вгору"
  • Рейчел Зеглер – "Вестсайдська історія" – переможець
  • Емма Стоун – "Круелла"
  • Алана Хаїм – "Лакрична піца"

Найкращий актор – мюзикл/комедія:

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  • Леонардо ДіКапріо – "Не дивіться нагору"
  • Пітер Дінклейдж – "Сірано"
  • Ентоні Рамос – "На висоті мрії"
  • Ендрю Гарфілд – "Тік-тік, бум!" – мюзикл
  • Купер Хоффман – "Лакрична піца"

Найкращий анімаційний фільм:

  • "Лука"
  • "Моя афганська сім'я"
  • "Енканто" – переможець
  • "Втеча"
  • "Райя та останній дракон"

Краща пісня:

  • Be Alive – "Король Річард"
  • Dos Oruguitas – "Енканто"
  • No Time to Die – "007: Не час помирати" – переможець
  • Down to Joy – "Белфаст"
  • Here I Am (Singing My Way Home) – "Респект"

Найкращий телесеріал – драма:

  • "Гра у кальмара"
  • "Люпен"
  • "Спадкоємці" – переможець
  • "Поза"
  • "Ранкове шоу"

Найкращий телесеріал – комедія/мюзикл:

  • "Велика"
  • "Пси резервації"
  • "Хитрості" – переможець
  • "Тед Лассо"
  • "Вбивства в одному будинку"

Найкращий мінісеріал, антологія або телефільм:

  • "Імпічмент: Американська Історія злочинів"
  • "Ломка"
  • "Мейр із Істтауна"
  • "Підземна залізниця" – переможець
  • "Прибиральниця. Історія матері-одиначки".

Повний список переможців можна переглянути тут .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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