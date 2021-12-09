Де Лілія Ребрик дивитися прем'єру серіалу "І просто так"

Де в Україні легально можна буде переглянути продовження "Сексу та міста" / Фото: Getty Images, пресслужба

Українці побачать продовження телехіта "Сексу та міста" одночасно з усім світом – з 10 грудня прем'єра серіалу "And Just Like That ..." ("І просто так…") виходить в Амедіатеці на OLL.TV.

Як зізнаються наші зірки – серіал "Секс та місто" надовго заразив їхньою любов'ю до брендового взуття, для когось став енциклопедією дорослого життя, а когось вразив оргазмами крупним планом.

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Лілія Ребрик, ведуча програми "Ранок з Україною" (канал "Україна")

Я добре пам'ятаю початок 2000-х, коли цей серіал був дуже популярним в Україні. Пам'ятаю, як захоплювалася вражаючою колекцією взуття головної героїні, як вона легко прогулювалася в туфлях на височенних підборах по Нью-Йорку, як тішила себе новою парою на честь якоїсь події, хоча не могла собі це дозволити. Думаю, у кожної дівчини, незалежно від того, живе вона в галасливому мегаполісі чи у невеликому містечку, були схожі ситуації, коли хотілося побалувати себе дорогою покупкою. Звичайно, з того часу багато що змінилося, і в моєму гардеробі є не одна пара брендових туфель, але все одно, коли бачу на комусь впізнавану модель Маноло Бланік, мимоволі згадую Керрі з її любов'ю до цього взуття.

Лілія Ребрик захоплювалася колекцією взуття Керрі Бредшоу / Фото: пресслужба

Ольга Сумська, актриса

Не можу сказати, що я велика шанувальниця серіалу "Секс і місто", але деякі серії дивилася на піку популярності. Тоді це було подією для світу кіно. Занадто відверті сцени, розкутість героїнь, яскраве вбрання, вибух емоцій та оргазми крупним планом… Безумовно, для багатьох жінок цей серіал став орієнтиром і певною мірою інструкцією поведінки в особистому житті. Але не для мене в ті роки… Хіба що черевики Маноло Бланік, яких у головної героїні Сари Паркер сотні, я все-таки купила і деякі фасони суконь скопіювала…

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Ольга Сумська інколи копіювала стиль Кері Бредшоу / Фото: прес-служба

А ось зараз, коли я вже сама двічі бабуся, мені буде цікаво, як режисер адаптував дорослих жінок у формат "Секс і місто" сьогоднішнього дня. Дивитимуся, звичайно! Треба сказати, що у нас відверті, інтимні сцени як не вміли знімати, так і не навчилися. Ну, можливо "красивенько" поцілунки і тіла в розфокусі і рапіді. Адже це майстерність – зняти ТАКІ сцени на грані, так би мовити, щоб не красиво, але смачно і виправдано за сценарієм. Сексуальність жінки з віком набуває нових горизонтів, я впевнена, що новий сезон подарує шанувальникам море вражень!

Анна Панова, ведуча новин "Сьогодні" (канал "Україна")

Для мене "Секс і місто" став справжньою енциклопедією дорослого життя. На момент виходу серіалу я була ще зовсім юною, тож із цікавістю спостерігала за романтичними та кар'єрними успіхами героїнь. Навчалася на їхніх помилках, можна сказати. Наприклад, вимагати від чоловіка якнайшвидше освідчитися в коханні, як це зробила Керрі, я б нізащо не стала. "Секс і місто" змінив уявлення про роль жінок у суспільстві, про фемінізм, стосунки статей, дозволив відверто говорити про зраду та жіночі страхи. Для мене ідея серіалу – це щось подібне до маніфесту: жінка має право бути щасливою в кар'єрі і в особистому. Бути щасливою так, як вона це розуміє. Ну і, звичайно, цей серіал закохав мене у Нью-Йорк. Я стала мріяти пройтися маршрутами Керрі Бредшоу 5-ою авеню та іншими вулицями Манхеттена. Мрія моя трохи пізніше здійснилася!

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Анна Панова назвала "Секс та місто" енциклопедією дорослого життя / Фото: пресслужба

Дуже чекаю на вихід нового сезону! Перші сезони показали нам, як шукають своє щастя 30-річні жінки. Тепер героїням буде по 50. Секс у їхньому житті теж буде, вже пообіцяла виконавиця головної ролі Сара Джессіка Паркер. "Кому цікавий інтим пенсіонерок?" – Накинулися було критики. Але я з ними не погоджуюся. Серіал багато в чому випередив свій час. Може і зараз він зможе подолати явище ейджизму і вкотре переконає наших сучасників, що 50 – це нові 30.

В Україні прем'єру серіалу "І просто так" можна легально переглянути в Амедіатеці на сервісі OLL.TVз 10 грудня.

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