Де зараз син Повалій, яка втекла до Росії, і чим він займається (фото)

Що відомо про сина Таїсії Повалій - Дениса / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial, instagram.com/denis.povaliy
Свого єдиного сина Таїсія Повалій народила від музиканта Володимира Повалія. Він пішов стопами своїх зіркових батьків – зараз 38-річний Денис Повалій виступає на сцені.
Раніше ми писали, що Таїсія Повалій заявила про цькування з боку українців.
Що відомо про Дениса Повалія
Він народився у Києві у 1983 році. Син артистки вивчав іноземні мови, закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Після розлучення батьків Денис залишився жити із батьком, але підтримував стосунки із мамою. Під час навчання на першому курсі Повалій почав писати музику.
Хоча після закінчення вишу він намагався працювати за спеціальністю, душа Дениса все ж таки жадала творчості.
Коли синові Повалій було 27 років, він брав участь в українському "Х-факторі", але до сліпих прослуховувань не дійшов.
У 2011 році Денис брав участь у кастингу на "Євробачення", та на нього також чекав провал. У 2017 році він знову спробував пробитися на конкурс в онлайн-кастингу нацвідбору з власною піснею Written On Your Heart. Ще одна невдача.
Денис брав участь у восьмому сезоні "Голосу країни", потрапив до команди Тіни Кароль, але пізніше залишив шоу через розбіжності з тренером.
Особисте життя
Денис Повалій одружений з киянкою Світланою Вихровою з 2015 року. У 2019-му у пари народився син Дем'ян, якого просто обожнює зіркова бабуся.
Світлини дитини Денис та Світлана в соцмережах не постять, Натомість періодично діляться спільними знімками.
Подружжя живе у Києві, але зараз Денис підкорює публіку в Росії. Таїсія Повалій у 2014 році переїхала до РФ і в Україні не з'являється. Мама та син беруть участь у вокальному шоу "Дві зірки. Батьки та діти".
На сцені проєкту також виступають Наташа Корольова та її син Архип. Нещодавно, до речі, співачці заборонили відвідувати Литву через окупований Крим.