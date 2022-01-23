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Це вам за Крим: Наташі Корольовій на п'ять років заборонили відвідувати Литву

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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23 січня, 19:51
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У 2016 році СБУ закрила для співачки в'їзд в Україну на такий самий строк
Литва заборонила в'їзд Наташі Королевою терміном на п'ять років
Литва заборонила в'їзд Наташі Королевою терміном на п'ять років / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова, яка напередодні шокувала прихільників зовнішнім виглядом, до 2027 року не зможе потрапити на територію Литви. Держава заборонила артистці перетинати кордон, повідомляють ЗМІ, посилаючись на національне радіо LRT.

Це рішення ухвалив департамент міграції при МВС Литви через те, що Наташа Корольова підтримала окупацію Криму. Також вона у 2015 році брала участь у зніманні фільму, що відбувалося на території півострова.

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Україна також заборонила Корольову

У 2016 році Служба безпеки України заборонила Наташі Корольовій в'їзд до нашої країни строком на п'ять років. Пізніше, однак, їй дозволили перетнути кордон, щоб приїхати в Київ на похорон бабусі.

У 2019-му Корольова зверталася до Володимира Зеленського з проханням пустити її в Україну, а за рік випустила пісню українською.

Позиція артистки

Два роки тому Наташа Корольова давала інтерв'ю Ксенії Собчак. Тоді виконавиця говорила, чому їй заборонили відвідувати Україну.

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Мені пришивали історію з Кримом... Пришивали, бо цієї історії я не мала. Я не порушувала кордони... Приєднали до заборонених списків через мої висловлювання, але в мене й висловлювань не було, – ділилася Корольова.

Це не перший раз, коли влада Литви вводить заборони на в'їзд російським артистам. Раніше в чорному списку опинилися Валерія, Григорій Лепс та Філіп Кіркоров. Останній теж наступні п'ять років не зможе потрапити до Литви через свою позицію щодо Криму.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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