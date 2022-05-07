Де дивитись Євробачення-2022 в Україні та за кордоном: всі майданчики для перегляду трансляції

Де дивитись Євробачення-2022 / Фото: Getty Images

Вже наступного тижня вся Європа спостерігатиме за вокальним змаганням на "Євробаченні-2022". Глядачі з нетерпінням чекають на виступ улюблених артистів, а букмекери роблять ставки на фаворитів.

Перший півфінал відбудеться 10 травня, стежити за конкурсом матимуть змогу мешканці всіх країн, представлених у Турині. України зможуть переглянути виступ представників нашої країни та інших конкурсантів на кількох платформах.

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Як повідомляє "Суспільне", пряма трансляція почнеться о 22:00 на телеканалі UA: КУЛЬТУРА. Коментувати шоу незмінно буде ведучий Тимур Мірошниченко.

Для тих, хто не може дивитися ефір на телебаченні, буде можливість підключитися до трансляції на онлайн-майданчиках :

Також на YouTube-каналі Євробачення Україна йтиме спеціальна онлайн-трансляція прямо з коментаторської студії.

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Нагадаємо, що у першому півфіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України Kalush Orchestra. Ведучий у прямому ефірі оголосить момент, коли глядачі зможуть надіслати SMS-повідомлення на номер 7576 з номером учасника, що сподобався.

Українці зможуть дивитися Євробачення-2022 по ТБ та на онлайн-майданчиках / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Де дивитись Євробачення-2022 українцям, які виїхали за кордон?

На жаль, зараз багато українців були змушені покинути свої будинки та виїхати за кордон, тому не зможуть спостерігати за конкурсом на українському телебаченні. Окрім онлайн-майданчиків, зазначених вище, українці можуть приєднатися до перегляду на місцевому телебаченні.

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Євробачення у Польщі

Цього року пісенний конкурс "Євробачення" у Польщі транслюватиметься на каналі TVP-1 . Також, як повідомляють польські ЗМІ, можна буде підключитись до перегляду на офіційному каналі Євробачення на YouTube. Початок трансляції о 21:00.

Євробачення у Німеччині

Два півфінали, які відбудуться у вівторок, 10 травня, та у четвер, 12 травня, у Німеччині транслюватиме телеканал One . Початок прямого ефіру о 21:00.

Пропонуємо послухати виступи учасників "Євробачення-2022", які зібрали тисячі переглядів на YouTube Серед них може бути переможець!