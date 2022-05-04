Євробачення 2022 року ще не стартувало, а у глядачів вже є ТОП-5 улюбленців – хто вони? (відео)

Пропонуємо вам ознайомитись з учасникамии пісенного конкурсу, про яких говорить весь світ

Показуємо найпопулярніші виступи учасників "Євробачення-2022" / Фото: eurovision.tv

Невдовзі в італійському місті Турин відбудеться одне з найдовгоочікуваних музичних змагань – "Євробачення 2022". 10 та 12 травня – півфінали та 14 травня – фінал.

Зараз 40 музикантів з усього світу активно готуються до конкурсу та щодня проводять репетиції, відео з яких з'являються у Мережі. Водночас меломани уже обрали собі улюбленців "Євробачення-2022" та усім серцем вболівають за них.

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Сайт "Сьогодні" зробив добірку ТОП-5 популярних виступів учасників конкурсу, які вже змогли підкорити слухачів! Пропонуємо вам їх послухати.

Konstrakta – In Corpore Sano (Сербія)

Конкурсну пісню 43-річна артистки Ани Джурі дехто інтерпретує як критику сербської системи охорони здоров’я та сатиру на недосяжні стандарти краси.

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Kalush Orchestra – Stefania (Україна)

Наш хіп-хоп-гурт виконуватиме зворушливий сингл, присвячений матері соліста колективу Олега Псюка Стефанії. До речі, представники України виступатимуть у першому півфіналі.

Chanel – SloMo (Іспанія)

30-річна співачка підкорюватиме сцену "Євробачення" сексуальним треком. Цікаво, що її виступ поставив Кайл Ханагамі, який також працював з Дженніфер Лопес, Брітні Спірс, Мерайєю Кері та іншими артистами.

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Ochman – River (Польща)

Польсько-американський співак Крістіан Охман співатиме на конкурсі композицію у оперному стилі. Зазначимо, що артист — онук відомого польського тенора Веслава Охмана. Крістіан має подвійне громадянство Польщі та США.

Sam Ryder – Space Man (Велика Британія)

Сем Райдер став відомим завдяки TikTok, де з весни 2020 року він ділився свєю музику. Зараз Райдер найпопулярніший артист у соцмережі. Це призвело його до підписання контракту з Parlophone та керівним агенством TaP Music. Він виконуватиме трек про вірного космонавта.

Нагадаємо, що Росію цьогоріч не допустили до "Євробачення" через напад на Україну. Також громадяни країни-агресорки не зможуть проголосувати за свого фаворита.

До речі, днями стало відомо, що результати голосування від України на Євробаченні-2022 оголосить солістка гурту Gо_A.