Голлівудська актриса прийшла боротися за Топольського: стали відомі імена ще двох учасниць "Холостяка"

На проект "Холостяк" прийде голлівудська актриса

Поступово шанувальники реаліті-шоу починають знайомитись із претендентками на серце холостяка. До цього стали відомі імена перших чотирьох учасниць .

Телеканал СТБ заінтригував глядачів ще двома відеовізитами ще двох дівчат.

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Як стало відомо, отримати серце Олександр Топольського спробує начальник юридичного відділу. Впевнена у собі дівчина одразу заявить свої права на холостяка.

Юристка вирішила зробити безапеляційну пропозицію Топольському і за першого ж знайомства запропонувала йому кільце.

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У "Холостяк прийде голлівудська актриса

Ще однією загадковою учасницею проекту стала голлівудська актриса з українським корінням. Поки що творці шоу зберігають інтригу і не розкривають ім'я дівчини.

Незнайомка з Майамі приготувала для холостяка інтригуюче побачення із зав'язаними очима.

Нагадаємо, що Олександр Топольський також пробує себе в акторстві, тому є ймовірність, що спільна мова пара знайде дуже швидко.

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Холостяк Олександр Топольський пообіцяв розкрити усі секрети дівчат у новому сезоні проекту. Нагадаємо, що прем'єра 12-го сезону шоу "Холостяк" відбудеться 4 березня.

Також стало відомо, що переможниця першого сезону "Холостяк" Олександра Шульгіна вперше стане мамою .