Капітан поліції, танцівниця NK та фіналістка "Міс Україна": хто стане учасницями нового сезону "Холостяк"

Поки Холостяк Олексій Топольський ділиться своїми секретами для першого побачення, глядачі вже можуть познайомитися з першими претендентками на його серце.
Так, телеканал СТБ поділився першою візитівкою учасниці. Нею стала капітан поліції Олена Сичова.
З анонсу вже зрозуміло, що Олена дівчина не проста і готова боротися за Алекса всіма можливими способами. На першу вечірку вона ефектно з'явилася верхи на байку і закувала холостяка в кайданки.
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Вже стали відомі імена й інших учасниць нового сезону. І хоча візитівок дівчат ще не показали, ми вже можемо познайомитися з ними ближче.
Аделіна Делі
Взяти участь у романтичному реаліті вирішила 20-річна Аделіна Делі, яку багато хто вже знає за проєктом "Танці із зірками".
Дівчина займається хореографією та танцює у балеті Насті Каменських.
Юлія Карпець
Ще однією претенденткою на серце холостяка у 12 сезоні буде не просто модель, а володарка титулу "Міс Західна Україна 2017" та фіналістка "Міс Україна 2017".
Судячи з соціальних мереж Юлії, вона дуже любить подорожувати та активно веде свій профіль. Хоча, дивлячись на фото холостячки, не скажеш, що її серце вільне. Карпець часто ділиться фото з величезними букетами та подарунками.
Роксолана
Третьою учасницею шоу стала візажистка з Києва Роксолана. Дівчина вже кілька років займається макіяжом і ділиться відео-уроками у своєму Instagram-блозі.
Холостяк Олексій Топольський пообіцяв розкрити усі секрети дівчат у новому сезоні проєкту. Нагадаємо, що прем'єра 12-го сезону шоу "Холостяк" відбудеться 4 березня.
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