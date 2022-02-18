Переможниця "Холостяка" Олександра Шульгіна вперше стане мамою (фото)

Радісну новину переможниця "Холостяка" повідомила у себе в Instagram

Олександра Шульгіна розповіла про свою вагітність / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Бебі-бум продовжується! Переможниця першого сезону шоу "Холостяка" Олександра Шульгіна опублікувала фото з животом, що округлився. Майбутня мама не cтала розповідати про свого обранця, але зізналася, вона дуже щаслива.

Лос-Анджелес подарував мені не тільки Друга Душі а й зірочку, серце, якої б'ється всередині. Я рада поділитися з вами нашим щастям. Було складно так довго не розповідати, але ми хотіли насолодитися цим чарівним моментом, тож мовчали до останнього, – написала Олександра.

Олександра Шульгіна / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

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Олександра Шульгіна / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Нагадаємо, у 2011 році Олександра Шульгіна перемогла у першому сезоні шоу "Холостяк", де головним героєм був танцюрист Максим Чмерковський. Пара зустрічалася кілька місяців, а потім розійшлася.

Шульгіна вже тривалий час живе у США. Олександра активно веде сторінку до Instagram. Вона є дипломованим дієтологом, фітнес-тренером. Про своє особисте життя дівчина не поширюється. Вона зізнається, що її обранець не любить публічності. Тільки на День святого Валентина вона показала кілька кадрів із коханим.

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