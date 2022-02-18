Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

Періс тоді і зараз

Фріске вагітна

Стужук зганьбилася

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Переможниця "Холостяка" Олександра Шульгіна вперше стане мамою (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 15:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Радісну новину переможниця "Холостяка" повідомила у себе в Instagram
Олександра Шульгіна розповіла про свою вагітність
Олександра Шульгіна розповіла про свою вагітність / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Бебі-бум продовжується! Переможниця першого сезону шоу "Холостяка" Олександра Шульгіна опублікувала фото з животом, що округлився. Майбутня мама не cтала розповідати про свого обранця, але зізналася, вона дуже щаслива.

Лос-Анджелес подарував мені не тільки Друга Душі а й зірочку, серце, якої б'ється всередині. Я рада поділитися з вами нашим щастям. Було складно так довго не розповідати, але ми хотіли насолодитися цим чарівним моментом, тож мовчали до останнього, – написала Олександра.

Олександра Шульгіна
Олександра Шульгіна / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Реклама

Олександра Шульгіна
Олександра Шульгіна / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Нагадаємо, у 2011 році Олександра Шульгіна перемогла у першому сезоні шоу "Холостяк", де головним героєм був танцюрист Максим Чмерковський. Пара зустрічалася кілька місяців, а потім розійшлася.

Шульгіна вже тривалий час живе у США. Олександра активно веде сторінку до Instagram. Вона є дипломованим дієтологом, фітнес-тренером. Про своє особисте життя дівчина не поширюється. Вона зізнається, що її обранець не любить публічності. Тільки на День святого Валентина вона показала кілька кадрів із коханим.

Реклама

Раніше про свою вагітність оголосила співачка MARUV

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
18 лютого. Мейс Джеймс-Ернест. Рівно 70 років тому народився історик, політолог, публіцист, автор терміну Голодомор, громадський діяч...
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти