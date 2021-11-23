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Любить спорт, собак та подорожі: що публікує у своєму Instagram новий "Холостяк"

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
23 листопада, 17:25
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У сучасному світі із соціальних мереж можна дізнатися всю інформацію про людину – чим вона живе, що любить і де відпочиває. Особливий інтерес виник і до сторінки нового холостяка Олександра Топольського
Холостяк Олександр Топольский в Instagram
Холостяк Олександр Топольский в Instagram / Фото: instagram.com/alexander_topolsky/

Акаунт головного героя шоу "Холостяк", ім'я якого стало відомо зовсім недавно, в Instagram активно набирає фоловерів Зараз на сторінці Олександра Топольського 22 тисячі передплатників і з кожним вдень це число зростає.

Ще до своєї участі у проекті Топольський активно вів свої соцмережі і часто ділився кадрами подорожей, тренувань та домашніх буднів.

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Відомо, що холостяк ось уже 10 років живе в Америці . Там йому вдалося збудувати свій успішний бізнес , пов'язаний із нерухомістю. Крім цього, Топольський – актор і модель-початківець, тому на його сторінці можна побачити закулісся зйомок та фотосесій .

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Холостяк зараз живе в Майямі, а на його сторінці можна побачити безліч сонячних пейзажів південного узбережжя Флориди. Але, не Майями єдиним, Топольський з радістю публікує фото та відео з поїздок до Малібу та Лос-Анджелес. А секрет барвистих фото з подорожей новий стильний смартфон.

Шанувальники шоу вже встигли оцінити ідеальну фізичну форму Олександра. Не дивно, адже холостяк багато часу проводить у спортзалі, де займається силовими тренуваннями. А у Каліфорнії підприємець освоїв серфінг .

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Топольський часто говорить у своїх Instastories про те, що хоче своїм прикладом мотивувати інших людей регулярно займатися фізичними навантаженнями та більше часу приділяти своєму здоров'ю та тілу.

Під своїми постами бізнесмен часто пише мотивуючі цитати , які можуть знайти відгук у підписників. Олександр не з чуток знає, що самостійно розпочати свою справу дуже складно і завжди потрібен поштовх уперед.

У своєму Instagram холостяк поділився і тим, що має є пес . Його бізнесмен узяв у притулку в Беверлі-Хіллз кілька років тому, відтоді собака став вірним другом Олександра і той часто постить публікації з улюбленцем у себе у стрічці та Instastories.

Я ніколи не розумів необхідність заводити собак тільки з гарним родоводом за чималі гроші. На мою думку, врятувати життя тварині, взявши з притулку, набагато КРУЧЕ + заощадите гроші :) – написав під постом Топольський.

Варто відзначити, що почуття гумору у нового учасника шоу є. Олександр не упускає можливості написати черговий жарт під своїм постом, а як відомо, дівчата люблять чоловіків, з якими можна посміятися.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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