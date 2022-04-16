Голлівудський режисер Кері Фукунага врятував песика з-під завалів під Харковом

Друг режисера показав фото, де він рятує собаку на Харківщині / Фото: Instagram, twitter.com/chefjoseandres

Творець фільму про Джеймса Бонда – "007: Не час помирати" вже побував у багатьох містах України, зокрема, у Краматорську, де путінська армія завдала ракетного удару по вокзалу. Він не зі слухів знає про ті звірства російських нелюдів та про біль, який зараз переживають українці.

Нещодавно Кері Фукунага побував і на Харківщині, де зміг проявити себе не лише у ролі волонтера, а й рятівника! Режисер врятував чотирьохлапого друга з-під завалів у місті Дергачі.

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Шеф-кухар Хосе Андрес, засновник організації World Central Kitchen, із якою Фукунага готує безкоштовні обіди для українців, у Мережі поділився зворушливою світлиною режисера, який тримає врятованого песика на руках.

Мій найкращий друг Кері Фукунага – неймовірна людина, який тижнями допомагає World Central Kitchen, днями він знайшов та врятував найкращого друга людини з-під завалів в місті Дергачі, на північ від Харкова. Ми можемо робити неймовірну кількість різних речей поки доставляємо їжу, – написав Хосе Андрес.

Примітка:

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Хосе Андрес – іспансько-американський шеф-кухар, засновник World Central Kitchen – організації, яка займається забезпеченням харчування у надзвичайних ситуаціях. З самого початку війни його організація годує біженців, які опинилися на українсько-польському кордоні.

Кері Фукунага – американський кінорежисер, сценарист та кінооператор. Найвідоміший як режисер і сценарист фільму 2009 року "Без імені", фільму 2011 року "Джейн Ейр" і як режисер та виконавчий продюсер серіалу 2014 року каналу HBO "Справжній детектив" та "Не час помирати" – 25-го фільму про Джеймса Бонда.

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