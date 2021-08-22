Голлівудський режисер назвав Україну Росією: у відповідь Одеса скандувала "Слава Україні!"

Террі Гілліам на закритті Одеського кінофестивалю переплутав Україну з Росією / Фото: Скриншот из видео
"Дякую, Одеса, дякую, Росія", – сказав зі сцени актор з "Монті Пайтон" і режисер "Страх і огида в Лас-Вегасі" Террі Гілліам.
Ведуча церемонії закриття Одеського кінофестивалю Яніна Соколова не розгубилася і відразу ж виправила британця – разом із публікою почала скандувати "Слава Україні".
Гілліам відповів, що через "особливу атмосферу кіно і Потьомкінських сходів" він "втратив зв'язок із реальністю".
Після цього на сторінці кінофестивалю у Facebook з'явилося відео, в якому режисер дякує Україні за можливість відвідати фестиваль.
Террі Гілліам – британський кінорежисер, актор і учасник комік-групи "Монті Пайтон". Він зняв фільми "Монті Пайтон і Священний Грааль", "Пригоди барона Мюнхгаузена", "Страх і огида в Лас-Вегасі" і "Імаджинаріум доктора Парнаса".
Як пройшов 12-й Одеський кінофестиваль
14 серпня відбулося відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Вісім днів насиченої програми, майстер-класів та кінопоказів пройшли дуже швидко. Гостями ОМКФ став дворазовий номінант на "Золотий глобус" і премію BAFTA Даніель Брюль та кінопродюсер Мальті Грунерт, які представили свій новий фільм "Поганий сусід".
21 серпня відбулося закриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю. В цьому році у Національній конкурсній програмі кінофестивалю брали участь шість повнометражних і вісім короткометражних фільмів.
Гран-прі ОМКФ-2021 вручили режисерці Катерині Горностай та її картині СТОП-ЗЕМЛЯ.
Детальніше про закриття ОМКФ-2021 дивіться у сюжеті:
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