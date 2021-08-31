Гордон довів Моргенштерна до сліз запитанням про трагедію в Одесі

Моргенштерн розридався, згадавши скандал в Одесі / Фото: Скріншот з YouTube

В інтерв'ю Дмитру Гордону Моргенштерн, який сьогодні одружився, публічно попросив вибачення у всіх, кого він скривдив, коли заявив, що траур – це показуха, але від слів він не відмовився. Артист також помітив, що тоді ЗМІ опублікували неповну його цитату, що змінило сенс сказаного.

Ті, кого це зачепило: вибачте мене, будь ласка, але від слів своїх я не відмовляюся. Траур – це хіба не показуха, йо**на? Якби я втратив дитину, останнє, чого б я хотів, щоб вся країна мені про це нагадувала, – ридаючи, сказав Моргенштерн.

Артист також згадав свою цитату, обізвавши українські ЗМІ, що "обрізали" його промову, яку він виголосив тоді зі сцени на концерті.

Наводимо цитату, яка викликала резонанс. У ЗМІ цитата закінчується на словах "Давайте влаштуємо день крику", але у неї є продовження (виділено жирним).

Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто йо** на показуха. Давайте влаштуємо замість дня жалоби день, б***ь, крику – якого х*я пожежних перевірок немає в місті? – сказав тоді артист.

Скріншот: YouTube

Моргенштерн розплакався, назвавши українські ЗМІ "п****асами" за те, що вони вирізали фразу з його цитати, через що потім і виник великий скандал.

Раніше артист прокоментував свій майбутній приїзд в Україну і відмову відвідувати окупований Крим. Моргенштерн раніше заявляв, що боїться приїжджати в нашу країну, але зараз збирається дати кілька концертів в різних містах України.

Дивіться повне інтерв'ю з Моргенштерном: