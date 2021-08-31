Моргенштерн та Ділара розписалися в московському РАГСі (фото)

Алішер Моргенштерн та Ділара Зінатулліна офіційно узаконили свої стосунки. Пара розписалася і обмінялася обручками сьогодні в Москві

Моргенштерн і Ділара стали чоловіком та дружиною / Фото: instagram.com/morgen_shtern

На місце реєстрації шлюбу закохані приїхали на лімузині з прокату з помаранчевим салоном всередині. До цього Моргенштерн викупив наречену у неї вдома і кричав на весь двір про свою любов.

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В РАГСі пара обмінялася обручками. Тепер вони офіційно чоловік та дружина.

Ділар вийшла заміж за Моргенштерна / Фото: instagram.com/stories/influesii

Ділара Зінатулліна також поділилася в Instagram світланами з тепер уже своїм чоловіком. Моргенштерн на церемонію розпису одягнув сірий костюм з білою краваткою, а його дружина обрала білу сукню з відкритими плечима.

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На початку липня Моргенштерн освідчився своїй коханій Діларі під час знімання кліпу. Для дівчини це стало справжньою несподіванкою, тому що раніше вона сама покликала Алішера одружитися.

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Моргенштерн та Ділара познайомилися 2017 року. У 2019-му вони розлучилися, оскільки дівчину не влаштовували вільні відносини, які пропонував їй репер. Моргенштерн і Ділара знову стали парою в 2020 році.

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