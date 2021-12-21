Готовий працювати з психологом: що відбувається у родині Віктора Павліка

Катерина Репяхова заявила, що Віктор Павлік готовий працювати із психологом / Фото: instagram.com/repyahovakate
Днями заплакана Катерина Репяхова повідомила підписникам, що її образив Віктор Павлік, та заявила, що хтось намагається зіпсувати їм життя.
Пізніше вона записала кілька нових сториз, в яких сказала, що не проти, аби вся країна спостерігала за тим, що відбувається в зірковій сім'ї. Проте жодних подробиць вона не розкрила.
Сьогодні молода дружина Віктора Франковича вийшла на зв'язок з фоловерами і поділилася в Instastories особистим, хоча знову не наводила конкретних подробиць. І якщо раніше вона натякала на розлучення, то тепер пише, що не покине коханого.
Два дні я була така. У мене правда не було сил виходити у сториз, – підписала заплакане селфі Катя Репяхова.
Далі молода мама написала, що "хтось" нав'язує її чоловікові почуття провини, зокрема й за смерть сина. Це триває вже багато років, і Віктору Павліку важко з цим жити.
Мій чоловік дуже добрий, та інша людина цим користується, – стверджує Репяхова.
Вона зазначила, що Віктор Павлик, ймовірно, спілкуватиметься з психологом, щоб якось подолати те, що на нього звалилося.
Мій чоловік готовий працювати над цим почуттям провини, працювати з психологом заради нашої родини, – додала Катерина.
Скандал через колишню дружину
Хоча Катя Репяхова до кінця не розкриває причини сварки з чоловіком, шанувальники, які уважно стежать за життям зіркової пари, впевнені, що тут не обійшлося без колишньої дружини артиста.
Вже досить тривалий час ексдружина Віктора Павліка Лариса Созаєва та його нинішня дружина Катерина Репяхова ворогують. Як розповіла Катя в ексклюзивному коментарі "Сьогодні", колишня Павліка має на нього образу, свариться з ним через їхню спільну квартиру, а також публічно ображає Репяхову.
Особисто жінки не спілкуються – Лариса пише лише Віктору Павліку. Детальніше читайте за посиланням.