Говорить важко і дуже слабка: подруга Марини Хлєбнікової розповіла про стан здоров'я співачки

Подруга Марини Хлєбнікової поділилася новими подробицями про стан здоров'я зірки / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Але недавно стало відомо, що російську співачку вже перевели до звичайної палати опікового відділення . Подруга Хлєбнікової екс-солістка гурту "Міраж" Наталія Гулькіна розповіла, як зараз почувається співачка. Про це пише StarHit.

Вона розмовляє, але говорить важко. Марина відновлюється, але все ще хвора та слабка, – сказала Гулькіна.

Наталія Гулькіна розповіла про стан здоров'я Марини Хлєбнікової / Фото: скриншот

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Також співачка спростувала версію, що причиною пожежі у квартирі Хлєбнікової стала цигарка.

Займання сталося через коротке замикання. Ні про який алкоголь не йшлося, – поділилася подруга співачки.

Стан здоров'я Марини Хлєбнікової після пожежі

Марину Хлєбнікову доправили до лікарні з отруєнням чадним газом та сильними опіками по всьому тілу. Повідомлялося, що артистка опіки 20–29% тіла. Майже місяць вона перебувала у медикаментозній комі в реанімації.

На Марину Хлєбнікову чекає тривала реабілітація / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

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На початку грудня повідомлялося, що у артистки почалося зараження особи, їй діагностували опік рогівки, що може призвести до сліпоти. Минулого тижня артистку перевели до звичайної палати. На Марину Хлєбнікову чекає тривала реабілітація. Крім того, серйозно постраждала і зовнішність артистки, їй доведеться робити пластичні операції.