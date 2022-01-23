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Син Анастасії Заворотнюк: як зараз виглядає спадкоємець акторки та чим займається

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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23 січня, 10:35
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У акторки є троє дітей – доньки Міла та Анна, а ще син Майкл, який став об'єктом спору батьків та знайомий з їхніми взаємними звинуваченнями
Зараз Майклу Стрюкову 21 рік.
Зараз Майклу Стрюкову 21 рік. / Фото: Instagram

Єдиний син Анастасії Заворотнюк та бізнесмена Дмитра Стрюкова народився влітку 2000 року в США, де його батько розвивав бізнес-проєкт. Майкл не такий публічний, як його рідна сестра Ганна – він не активний у Мережі та практично не розповідає про своє життя.

Відомо, що у дитинстві хлопець став свідком скандалів між батьками, які тривали навіть після розлучення. Так, Заворотнюк звинувачувала екс-чоловіка у тиранії та рукоприкладстві. Натомість Стрюков називав Анастасію "дурною і жадібною жінкою".

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Через ці сварки Майкл не міг нормально спілкуватись з батьками. А от з вітчимом, молодим фігуристом Петром Чернишовим, у нього одразу зав'язались дружні стосунки.

Анастасія Заворотнюк з мамою, дітьми та чоловіком.
Анастасія Заворотнюк з мамою, дітьми та чоловіком. / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Що відомо про сина зірки "Моєї прекрасної няні" та чим він зараз займається – читайте у матеріалі "Сьогодні".

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Зараз Майклу Стрюкову 21 рік. У дитинстві він стверджував, що хоче піти материнськими стопами, але згодом відмовився від таких планів. Лише у 13 років хлопець разом з мамою з'явився на екрані в фільмі "Мами".

Майкл Стрюков у фільмі "Мами" 2012 року.
Майкл Стрюков у фільмі "Мами" 2012 року. / Фото: Instagram

У 2018 році Майкл на відмінно закінчив фізико-математичну школу в Москві.

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Майкл зі сестрою Анною.
Майкл зі сестрою Анною. / Фото: Instagram

Він професійно грає на гітарі і сам пише пісні та вірші! До речі, торік син акторки презентував свій перший сингл -"Вовча Ягода".

Майкл захоплюється музикою.
Майкл захоплюється музикою. / Фото: Instagram

Як видно на фото, після школи Майкл змужнів та змінив імідж – довге волосся ідеально пасує захопленню хлопця рок-музикою

Майкл Заворотнюк навчається на юриста.
Майкл Заворотнюк навчається на юриста. / Фото: Instagram

Зараз син Заворотнюк здобуває освіту на юридичному факультеті в МДІМВ. У своєму акаунті в Instagram хлопець рідко публікує фото, переважно Майкл додає відео, у яких показує гру на гітарі.

Особисте життя Майкла Стрюкова

Майкл намагається не виставляти особисте життя напоказ. Ймовірно, це через страждання які він зазнав у дитинстві під час публічних звинувачень батьків на адресу один одного.

Та все ж відомо, що у Майкла є дівчина. Втім, інформації про обраницю сина Заворотнюк не так багато. Дівчину звуть Софія. Вона художниця. У себе в соцмережах кохана Майкла переважно публікує лише свої роботи.

Син Анастасії Заворотнюк уперше розповів про особисте життя.
Син Анастасії Заворотнюк уперше розповів про особисте життя. / Фото: instagram.com/sofidrosselmeyer/

Нагадаємо, у Анастасія Заворотнюк двоє дітей від бізнесмена Дмитра Стрюкова: 26-річна Анна та 21-річний Майкл. А в березні 2019 року акторка стала мамою втретє. У них із Петром Чернишовим народилася дочка Міла.

Днями стало відомо нові подробиці про стан здоров'я акторки. Як відомо, хворій на рак Анастасії Заворотнюк стало гірше.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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