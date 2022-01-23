Син Анастасії Заворотнюк: як зараз виглядає спадкоємець акторки та чим займається

У акторки є троє дітей – доньки Міла та Анна, а ще син Майкл, який став об'єктом спору батьків та знайомий з їхніми взаємними звинуваченнями

Зараз Майклу Стрюкову 21 рік. / Фото: Instagram

Єдиний син Анастасії Заворотнюк та бізнесмена Дмитра Стрюкова народився влітку 2000 року в США, де його батько розвивав бізнес-проєкт. Майкл не такий публічний, як його рідна сестра Ганна – він не активний у Мережі та практично не розповідає про своє життя.

Відомо, що у дитинстві хлопець став свідком скандалів між батьками, які тривали навіть після розлучення. Так, Заворотнюк звинувачувала екс-чоловіка у тиранії та рукоприкладстві. Натомість Стрюков називав Анастасію "дурною і жадібною жінкою".

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Через ці сварки Майкл не міг нормально спілкуватись з батьками. А от з вітчимом, молодим фігуристом Петром Чернишовим, у нього одразу зав'язались дружні стосунки.

Анастасія Заворотнюк з мамою, дітьми та чоловіком. / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Що відомо про сина зірки "Моєї прекрасної няні" та чим він зараз займається – читайте у матеріалі "Сьогодні".

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Зараз Майклу Стрюкову 21 рік. У дитинстві він стверджував, що хоче піти материнськими стопами, але згодом відмовився від таких планів. Лише у 13 років хлопець разом з мамою з'явився на екрані в фільмі "Мами".

Майкл Стрюков у фільмі "Мами" 2012 року. / Фото: Instagram

У 2018 році Майкл на відмінно закінчив фізико-математичну школу в Москві.

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Майкл зі сестрою Анною. / Фото: Instagram

Він професійно грає на гітарі і сам пише пісні та вірші! До речі, торік син акторки презентував свій перший сингл -"Вовча Ягода".

Майкл захоплюється музикою. / Фото: Instagram

Як видно на фото, після школи Майкл змужнів та змінив імідж – довге волосся ідеально пасує захопленню хлопця рок-музикою

Майкл Заворотнюк навчається на юриста. / Фото: Instagram

Зараз син Заворотнюк здобуває освіту на юридичному факультеті в МДІМВ. У своєму акаунті в Instagram хлопець рідко публікує фото, переважно Майкл додає відео, у яких показує гру на гітарі.

Особисте життя Майкла Стрюкова

Майкл намагається не виставляти особисте життя напоказ. Ймовірно, це через страждання які він зазнав у дитинстві під час публічних звинувачень батьків на адресу один одного.

Та все ж відомо, що у Майкла є дівчина. Втім, інформації про обраницю сина Заворотнюк не так багато. Дівчину звуть Софія. Вона художниця. У себе в соцмережах кохана Майкла переважно публікує лише свої роботи.

Син Анастасії Заворотнюк уперше розповів про особисте життя. / Фото: instagram.com/sofidrosselmeyer/

Нагадаємо, у Анастасія Заворотнюк двоє дітей від бізнесмена Дмитра Стрюкова: 26-річна Анна та 21-річний Майкл. А в березні 2019 року акторка стала мамою втретє. У них із Петром Чернишовим народилася дочка Міла.

Днями стало відомо нові подробиці про стан здоров'я акторки. Як відомо, хворій на рак Анастасії Заворотнюк стало гірше.