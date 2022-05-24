"Х*й війні!" На концерті російського гурту Кіс-Кіс публіка влаштувала антивоєнний протест (відео)

На концерті "Кіс-Кіс" у Санкт-Петербурзі сотні людей скандували антивоєнне гасло

Виявляється, що росіяни можуть протистояти кривавому та цинічному режиму Путіна, який розв'язав війну. Ба більше, багато зірок, які раніше були фанатами президента-диктатора, неочікувано стають на бік правди. Свого часу зреклася Путіна патріотка Росії Чулпан Хаматова. Також оперна співачка Анна Нетребко засудила російське вторгнення в Україну.

Як з'ясувалось, прості громадяни також публічно можуть виступати проти того злочину, який скоює їхня влада.

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Днями під час концерту російського панк-гурту "Кіс-Кіс", що проходив на майданчику A2 Green Concert у Санкт-Петербурзі, глядачі скандували антивоєнно гасло: "Х*й війні". Відео такого дійства опублікував журналіст Роман Супер у Telegram-каналі.

На ролику видно, як люди з піднятими руками виступили проти кривавого путінського режиму.

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Коротко про гурт "Кіс-Кіс"

Колектив засновано в листопаді 2018 року у Санкт-Петербурзі. У складі гурту четверо осіб – барабанщиця Аліна Олєшева, вокалістка Софія Сомусєва, гітарист Юрій Заслонов та басгітарист Сергій Іванов.

"Кіс-Кіс" утворено у 2018 році

До "Кіс-кіс" прийшла популярність після виходу їхнього альбому "Юність у стилі панк" та синглів "лбтд" та "мовчи".

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Відомо, що у квітні 2021 року гурт потрапив до української бази "Миротворець" за виступ в Алчевську.

Втім, барабанщиця "Кіс-Кіс" Аліна Олєшева часто висловлює підтримку Україні у війні проти РФ.

Аліна Олєшева

У Twitter дівчина публікує антивоєнні пости та каже, що музика не може бути поза політикою. Через це артистку вже захейтили фанати-рашисти, які називають Аліну "лібералкою, якій не місце на російській сцені".

Скріншот Twitter

Також Аліна гостро критикує артистів, які просто замовчують війну в Україні і думають, що їх це не стосується.

Скріншот Twitter

Нагадаємо, нещодавно на лідера російського гурту "ДДТ" Юрія Шевчука склали протокол за скандальне висловлювання про батьківщину.