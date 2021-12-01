Харламов підтримав Білана після його п'яних одкровень: Я сам напиваюся іноді

Гарік Харламов прокоментував ситуацію із п'яним Дімою Біланом. / Фото: Скріншот з YouTube
Нещодавно Діма Білан розкривався перед фанатами, опублікувавши у Мережі відео. І все б нічого, але на кадрах співак був у стані алкогольного сп'яніння. Він не приховував, що випив, демонструючи у кадрі пляшку. Згодом артист виправдався за свою поведінку і заявив, що йому соромно.
Втім, шанувальники зірки розділилися на два табори: одні поставилися з розумінням до Білана, інші ж захейтили його.
Не став мовчати і шоумен Гарік Харламов. Він також прокоментував цю ситуацію і став на бік Діми. Артист зізнався, що і сам часом може перебрати з алкоголем.
Діма Білан, без образ тільки мені вже самому в лютому 41 на ніс прилетить. Криза середнього віку. Все буде добре! Я сам напиваюся теж іноді. Ось зараз, наприклад, – жартома прокоментував Харламов.
Фоловери звісно ж оцінили допис шоумена і підтримали його:
- Я пропоную всім набіланиться, навіть якщо немає кризи)
- Настав час Білану в реабілітацію. Це ж крик про допомогу, наскільки я зрозумів.
- З ким не буває. Всі люди.
- Всі ми трохи Білан і що?
- По**й Дім! Живи як Бузова "кайфуй! життя одне".
До речі, інші селебрітіс теж неодноразово потрапляли у скандали через алкоголь. Згадайте лише Леді Гагу та Анастасію Волочкову! Раніше ми розповідали найцікавіші історії від зірок, які люблять випити.
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