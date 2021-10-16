Лікарі заборонили Єлизаветі II вживати її улюблений алкоголь, і ось чому

Єлизавета II, якій у квітні 2022 року виповниться 96 років, дозволяє себе келих міцного напою. Але тепер її улюблений коктейль зникне із меню, тому що лікарі побоюються за здоров'я Її Величності.
Королеві сказали відмовитися від вечірнього напою, яким зазвичай є мартіні, – розповів друг королівської сім'ї журналу Vanity Fair.
І хоча Єлизавета, за словами джерела, цілком може обійтися без алкоголю, це виглядає, як позбавлення королеви "однієї з дуже небагатьох насолод".
До речі, колишній шеф-кухар Букінгемського палацу Даррен МакГрейд раніше розповідав, що іноді до вечері Єлизавета II обирає солодке німецьке вино.
У минулому році палац випустив на ринок власний бренд джина. Ми також розповідали, що у Її Величності є таємний тунель під Сент-Джеймський палацом, що веде в бар Dukes, розташований в ексклюзивній резиденції Mayfair, Dukes Hotel.
Цей заклад славиться своїм "легендарним" мартіні, який New York Times називає "одними з кращих в світі".
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