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Лікарі заборонили Єлизаветі II вживати її улюблений алкоголь, і ось чому

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
16 жовтня, 16:27
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Вечорами Її Величність любить пити сухий мартіні або шампанське. Тепер 95-летяя королева змушена відмовитися від напоїв на деякий час
Єлизаветі II радять відмовитися від алкоголю
Єлизаветі II радять відмовитися від алкоголю / Фото: Getty Images

Єлизавета II, якій у квітні 2022 року виповниться 96 років, дозволяє себе келих міцного напою. Але тепер її улюблений коктейль зникне із меню, тому що лікарі побоюються за здоров'я Її Величності.

Королеві сказали відмовитися від вечірнього напою, яким зазвичай є мартіні, – розповів друг королівської сім'ї журналу Vanity Fair.

І хоча Єлизавета, за словами джерела, цілком може обійтися без алкоголю, це виглядає, як позбавлення королеви "однієї з дуже небагатьох насолод".

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До речі, колишній шеф-кухар Букінгемського палацу Даррен МакГрейд раніше розповідав, що іноді до вечері Єлизавета II обирає солодке німецьке вино.

Єлизавета II
Єлизавета II / Фото: Getty Images

У минулому році палац випустив на ринок власний бренд джина. Ми також розповідали, що у Її Величності є таємний тунель під Сент-Джеймський палацом, що веде в бар Dukes, розташований в ексклюзивній резиденції Mayfair, Dukes Hotel.

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Цей заклад славиться своїм "легендарним" мартіні, який New York Times називає "одними з кращих в світі".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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