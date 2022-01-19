Хіменес-Браво вперше занурився у ополонку, а Руслана облилася водою: як українські зірки святкують Водохреще

/ Фото: Instagram, Facebook

Деякі українські зірки, слідуючи багаторічним традиціям, сьогодні пірнули в ополонку. Ті, хто все ж таки не ризикнув це зробити, просто привітали підписників зі святом.

Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар, який нещодавно відзначив ювілей , вперше у своєму житті вирішив зануритися у ополонку на Водохреще.

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Це було так шокуюче і так швидко, що я просто заплутався у власних руках. Невимовний досвід! Адреналін не пояснити словами. Настільки розбурхує тіло і розум! – написав Ектор

Руслана

Співачка Руслана вирішила не пірнати в ополонку, а облитися холодною водою. Після водних процедур співачка вирушила обтиратись снігом.

Тепер гарячий чай та співати-танцювати. Тепер можу повертати гори. Набирайтеся здоров'я та будьте щасливі! – сказала артистка.

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Сергій Бабкін

Співак просто опублікував фото, зроблене в ополонці.

З Хрещенням, Дорогі! Міцної Віри, Кришталево чистих Думок, Барвисті у всіх Ваших Проявах! Будьте здорові!

/ Фото: instagram.com/babkin_official

Сніжана Бабкіна

Дружина Сергія Бабкіна також запостила фото. Сніжана позувала оголеною на снігу.

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З Хрещенням, дорогі! Чистого неба над головою, світлої радості, нескінченного щастя, здоров'я міцного вам та вашим сім'ям! Нехай ваш внутрішній дух буде бадьорим!

/ Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Катя Осадча

Катя Осадча, яка минулого року стала мамою втретє , вирішила привітати підписників, опублікувавши спільне фото із чоловіком Юрієм Горбуновим

Христос хрещаєтся! Зі святом Водохреща! Нехай хрещенська вода змиє всі негаразди. Любові і злагоди вашим родинам, – написала телеведуча.

/ Фото: instagram.com/kosadcha

Раніше ми розповідали, що не можна робити на Водохреще.