Хіменес-Браво вперше занурився у ополонку, а Руслана облилася водою: як українські зірки святкують Водохреще

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Деякі українські зірки, слідуючи багаторічним традиціям, сьогодні пірнули в ополонку. Ті, хто все ж таки не ризикнув це зробити, просто привітали підписників зі святом.
Ектор Хіменес-Браво
Відомий шеф-кухар, який нещодавно відзначив ювілей , вперше у своєму житті вирішив зануритися у ополонку на Водохреще.
Це було так шокуюче і так швидко, що я просто заплутався у власних руках. Невимовний досвід! Адреналін не пояснити словами. Настільки розбурхує тіло і розум! – написав Ектор
Руслана
Співачка Руслана вирішила не пірнати в ополонку, а облитися холодною водою. Після водних процедур співачка вирушила обтиратись снігом.
Тепер гарячий чай та співати-танцювати. Тепер можу повертати гори. Набирайтеся здоров'я та будьте щасливі! – сказала артистка.
Сергій Бабкін
Співак просто опублікував фото, зроблене в ополонці.
З Хрещенням, Дорогі! Міцної Віри, Кришталево чистих Думок, Барвисті у всіх Ваших Проявах! Будьте здорові!
Сніжана Бабкіна
Дружина Сергія Бабкіна також запостила фото. Сніжана позувала оголеною на снігу.
З Хрещенням, дорогі! Чистого неба над головою, світлої радості, нескінченного щастя, здоров'я міцного вам та вашим сім'ям! Нехай ваш внутрішній дух буде бадьорим!
Катя Осадча
Катя Осадча, яка минулого року стала мамою втретє , вирішила привітати підписників, опублікувавши спільне фото із чоловіком Юрієм Горбуновим
Христос хрещаєтся! Зі святом Водохреща! Нехай хрещенська вода змиє всі негаразди. Любові і злагоди вашим родинам, – написала телеведуча.
Раніше ми розповідали, що не можна робити на Водохреще.